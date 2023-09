Lesedauer: ca. 2 Minuten

Heute geht die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) in ihre 30. Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Zum Abschluss geht der Blick auf den EHC Red Bull München.

Kann Toni Söderholm eine neue Ära prägen? Das Kapitel Don Jackson endete nach neun Jahren mit seiner vierten Münchener Meisterschaft. Dominante Hauptrunde. Souveräne Playoffs. Zwar lief der EHC im Viertelfinale einem 0:2 Serienrückstand hinterher und musste im Halbfinale ins entscheidende siebte Spiel. In der Finalserie war der ERC Ingolstadt größtenteils chancenlos.

Toni Söderholm (SC Bern) als neuer Trainer tritt in schwere Fußstapfen. Als ehemaliger deutscher Bundestrainer kennt er ein solches Erbe. Er folgte auf Marco Sturm, der die Olympische Silbermedaille gewinnen konnte. Seine Aufgabe beim SC Bern konnte der Finne Söderholm allerdings nicht zufriedenstellend erfüllen. Nach nur fünf Monaten folgte das Aus.

Mathias Niederberger bleibt Stammtorwart

Im Tor stellt sich nur eine Frage. Was passiert wenn Mathias Niederberger ausfällt? 55 Einsätze für die Red Bulls in der vergangenen Saison sprechen eine ordentliche Sprache. Ein erfahrener DEL-Torwart verließ mit Danny aus den Birken (EC Bad Nauheim) den Verein. Als 38-jähriger wird er neuer Torwart-Trainer des Vereins. Daniel Allavena zeigte in seinen Einsätzen, dass er in der Liga bestehen kann. Bei einem längeren Ausfall Niederbergers könnte es problematisch werden.

Die Defensive und Offensive wurde im Kern zusammengehalten und nur punktuell verändert. Der Verlust von Maksymilian Szuber (Arizona Coyotes) und Zach Redmond (Karriereende) war nicht geplant. Szuber sieht in Amerika ein Karrieresprungbrett für seinen NHL Traum. Redmond löste seinen Vertrag aus privaten Gründen auf. Der Schwede Adam Almquist (EV Zug) soll Redmond ersetzen und im Powerplay für Aktivität auf dem Eis sorgen. Der zweite neue Defensivakteur trägt den Namen Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg). Andrew MacWilliam (EC Salzburg) komplettiert die Abwehrreihen.

Neue Angreifer kommen vom Meisterkonkurrenten aus Mannheim

Im Angriff wurden die Fähigkeiten von Markus Eisenschmid (Adler Mannheim) und Nicolas Krämmer (Adler Mannheim) dazu gewonnen. Sie nehmen die Plätze von Frederik Tiffels (Eisbären Berlin) und Justin Schütz (Kölner Haie) ein. Auf dem Nachwuchssektor sind die talentierten Heigl-Zwillinge ein Versprechen für die Zukunft. Mit einer Förderlizenz ausgestattet, sollen sie beim Kooperationspartner ESV Kaufbeuren Einsatzminuten auf höchstem Niveau sammeln.

weitere Zugänge:

Stan Fischer (RB Juniors)/ Quirin Bader (RB Juniors)

weitere Abgänge:

Daryl Boyl (Schwenninger Wild Wings)/ Nicolas Appendino (Fischtown Pinguins Bremerhaven)/ Emil Johansson (TPS Turku)/ Sebastian Cimmerman (Starbulls Rosenheim)





Den kompletten Kader des EHC Red Bull München gibt es hier





: Der EHC Red Bull München zählt als Titelverteidiger selbstverständlich auch in der Saison 2023/24 zu den Topfavoriten.