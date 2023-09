Lesedauer: ca. 1 Minute

In zwei Wochen geht die Deutsche Eishockey Liga (DEL) in ihre 30. Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Zum Start geht der Blick auf die Augsburger Panther.

Schaffen die Augsburger Panther erneut den Klassenverbleib? Diese Frage wird auch in der kommenden Saison die Fans des AEV beschäftigen. Die Panther sind neben den Adlern Mannheim, Eisbären Berlin, Kölner Haien und Nürnberg Ice Tigers, aktuell eine von fünf Mannschaften, die seit Ligagründung erstklassig spielen. Erst am Ostermontag der vergangenen Saison konnten die Augsburger den Klassenverbleib feiern, da Krefeld und Kassel als aufstiegsberechtigte Teams in den Playoffs der DEL2 ausgeschieden waren.

Mit Christoph Kreutzer als sportlichem Leiter und Cheftrainer soll die Mission angegangen werden. Mit Ryan Kuffner, Andrew LeBlanc, Sebastian Wännström, Terry Broadhurst und Adam Johnson verließen die besten fünf Scorer der letzten Saison den Verein. 63 Tore und 82 Assists müssen ersetzt werden. Besonders LeBlanc mit 221 Vorlagen in acht Jahren wird fehlen. Er sammelte die meisten Vorlagen in der DEL Historie der Panther.

Aufgefangen wird dieser Verlust mit der DEL Erfahrung von Alexander Oblinger und Jerome Flaake. Flaake blickt auf eine 16-jährige Karriere in der DEL zurück. Zwei Meisterschaften mit dem EHC Red Bull München schmücken seine Vita. Ebenfalls zwei Titel in der DEL konnte Alexander Oblinger sammeln. Beide kommen zusammen auf 1427 DEL-Spiele, die den Fuggerstädtern sicher helfen werden. Vielversprechend ist die Neuverpflichtung von Chris Collins, der in der ICEHL in den letzten Jahren zu einem der besten Center zählte. Hinzu kommen mit Luke Esposito ein Spieler aus der AHL und Jordon Southorn der punktebeste Verteidiger der slowakischen Liga.

Prognose: Auch in dieser Saison steht den Augsburger Panthern eine schwierige Saison und ein Zittern bis zum letzten Spieltag bevor. Vielleicht sind sie erneut auf Schützenhilfe aus der DEL2 angewiesen.