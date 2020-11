Lesedauer: ca. 1 Minute

​Lukas Podolski wird Spieler der Kölner Haie – in welcher Form auch immer. Doch diese Nachricht bedeutet zwei Dinge: Der KEC hat es geschafft, 100.000 Geistertickets – einschließlich der Nicht-Rückforderungen von Dauerkartenkunden – an den Fan zu bringen. Damit, so die Haie, „hat der KEC einen wichtigen Baustein geschaffen, um in die Penny-DEL-Saison 2020/21 zu starten“.

„Ich freue mich riesig für die Haie, dass die 100.000 Tickets zusammengekommen sind. Da kann man allen Menschen und Unternehmen, die mitgemacht haben, nur Danke sagen“, freut sich Lukas Podolski, als er davon erfährt, dass er seine Wette „gewonnen“ hat. „Wenn ein wenig Ruhe eingekehrt ist, setzten wir uns beim KEC zusammen und besprechen, wie es weiter geht. Wie auch immer es aussehen wird: Ich freue mich darauf, Haie-Spieler zu werden.“

Vergangene Woche war der kölsche Fußball-Weltmeister von 2014 mit einer Wette auf seinen Herzens-Eishockey-Club zugekommen. Sein Angebot: „Wenn ihr die Marke von 100.000 verkauften Immerwigger-Tickets knackt, werde ich Spieler der Kölner Haie.“ Dank der großen Bereitschaft der Haie-Fans, mit dem Kauf der Immerwigger-Tickets den Verein zu unterstützen, ist diese wichtige Marke geknackt worden.