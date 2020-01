Eishockey und Basketball am selben Tag

Das Meisterschaftsspiel zwischen den Eisbären Berlin und den Adler Mannheim (16.02.20) wird bereits um 13.15 Uhr stattfinden. Ursprüngliche Bullyzeit war 14.00 Uhr.

Grund für die Vorverlegung ist das Pokalfinale der Basketball-Bundesliga zwischen Alba Berlin und den Baskets aus Oldenburg, welches am Abend (20.30 Uhr) ebenfalls in der Berliner Mercedes-Benz Arena stattfindet.

Um die Austragung in der Mercedes-Benz Arena zu ermöglichen, wird das Eishockeyspiel vorverlegt. Direkt im Anschluss erfolgt der Umbau, sodass zum ersten Mal sowohl Eishockey als auch Basketball am gleichen Tag in der Mercedes-Benz Arena stattfinden.