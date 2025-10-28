ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
WerbemittelAnzeige
Kölner Haie gewinnen - jetzt mit 8.52 Quote!

DEL Quotenboost: Tippe 10€ auf die Haie & gewinne bis zu 85€

Lesedauer: eine Minute
Bild von HOCKEYWEB
HOCKEYWEB
Redaktion
Die Kölner Haie haben die Kooperationen mit dem EC Bad Nauheim und den Füchsen Duisburg verlängert. (Foto: Kölner Haie)

Unser Partner NEObet hat heute ein Top Angebot für alle Neukunden & Fans der Kölner Haie.

Anzeige

In der Eissporthalle am Seilersee empfangen die Iserlohn Roosters die Kölner Haie zu einem traditionsreichen Duell in der PENNY DEL. Beide Teams verbindet eine lange Rivalität, die in den vergangenen Jahren immer wieder für Spannung, Emotionen und volle Ränge gesorgt hat.

Direkt zum Angebot

NEObet-Quotenboost für Neukunden

Passend zu diesem Spiel bietet NEObet ein exklusives Highlight für alle Neukunden:
Die Quote auf den Sieg der Kölner Haie wurde von 1.42 auf 8.52 erhöht!
Der maximale Einsatz beträgt 10 €, und dein Gewinn wird in Echtgeld ausgezahlt.

So nutzt du den Quotenboost

  1. Melde dich einfach & sicher bei NEObet an – jetzt auch per Apple-ID.
  2. Zahle bequem mit PayPal, Apple Pay oder Google Pay ein.
  3. Aktiviere den Quotenboost im Bereich „Meine Boni“.
  4. Platziere deine Wette auf den Sieg der Kölner Haie.
  5. Gewinnt Köln wird dein Gewinn nach der erhöhten Quote in Echtgeld ausgezahlt.

Das Angebot ist zeitlich begrenzt – also am besten gleich zuschlagen!
Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen findest du direkt bei NEObet.

Erlaubt (Whitelist) | 18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de

DEL
Top News
Werbemittel
Alle Spiele der PENNY DEL inkl. Playoffs live auf MagentaSport
Anzeige
Weitere Artikel
Marcus Weber verlängert bis 2029 bei den Nürnberg Ice Tigers
Shutout zum Debüt: Janne Juvonen stand erstmals für die Kölner Haie im Tor.
Janne Juvonen bleibt beim Debüt für die Kölner Haie ohne Gegentor
Alexander Blank (Bildmitte) traf doppelt und war so der Matchwinner für den Auswärtssieg der Augsburger Panther bei Meister Eisbären Berlin.
Augsburger Panther gewinnen auch bei Meister Eisbären Berlin
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
Tim Stützle ist mit den Ottawa Senators ausgeschieden.
7:2-Kantersieg: Ottawa Senators fegen Boston Bruins vom Eis
Rögle BK will wieder für offensives Eishockey stehen.
SHL-Vorschau 2025/26: Rögle BK
Keine Ersatzscheibe: Spielabbruch in Landsberg
Mehr Artikel →
Anzeige