Eisbären Berlin gewinnen - jetzt mit 8.46 Quote!

DEL Quotenboost: Tippe 10€ auf die Eisbären & gewinne bis zu 84€

25.10.2025, 13:20 Uhr Lesedauer: eine Minute

Unser Partner NEObet hat heute ein Top Angebot für alle Neukunden & Fans der Eisbären Berlin.

Anzeige

Die Eisbären Berlin empfangen heute die Augsburger Panther in der heimischen Uber Arena. Nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen wollen die Berliner vor eigenem Publikum wieder ein Ausrufezeichen setzen und ihre Tabellenposition festigen.

Direkt zum Angebot

NEObet-Quotenboost für Neukunden

Passend zu diesem Spiel bietet NEObet ein exklusives Highlight für alle Neukunden:

Die Quote auf den Sieg der Eisbären Berlin wurde von 1.41 auf 8.46 erhöht!

Der maximale Einsatz beträgt 10 €, und dein Gewinn wird in Echtgeld ausgezahlt.

So nutzt du den Quotenboost

Melde dich einfach & sicher bei NEObet an – jetzt auch per Apple-ID. Zahle bequem mit PayPal, Apple Pay oder Google Pay ein. Aktiviere den Quotenboost im Bereich „Meine Boni“. Platziere deine Wette auf den Sieg der Eisbären Berlin. Gewinnt Düsseldorf wird dein Gewinn nach der erhöhten Quote in Echtgeld ausgezahlt.

Das Angebot ist zeitlich begrenzt – also am besten gleich zuschlagen!

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen findest du direkt bei NEObet.

Erlaubt (Whitelist) | 18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de