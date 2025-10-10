ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
WerbemittelAnzeige
10 € setzen und bis zu 89 € gewinnen

DEL Quotenboost: Iserlohn mit 8.94 Quote statt 1.49!

Lesedauer: 2 Minuten
Bild von HOCKEYWEB
HOCKEYWEB
Redaktion
Die Iserlohn Roosters mit Torhüter Hendrik Hane gewinnen das Turnierfinale um den NRW-Cup gegen die Kölner Haie.
Die Iserlohn Roosters mit Torhüter Hendrik Hane gewinnen das Turnierfinale um den NRW-Cup gegen die Kölner Haie. (Foto: dpa/picture alliance/Eibner-Pressefoto)

Unser Partner NEObet bietet allen Neukunden für das DEL-Spiel zwischen den Iserlohn Roosters und den Dresdner Eislöwen eine stark erhöhte Quote auf den Heimsieg an.

Anzeige

Am Freitag, den 10. Oktober 2025 um 19:30 Uhr, treffen die Iserlohn Roosters in der Balver Zinn Arena auf die Dresdner Eislöwen.

Direkt zum Angebot

Beide Teams stehen aktuell im Mittelfeld der PENNY DEL-Tabelle und wollen mit einem Sieg den Anschluss an die oberen Plätze halten.
Die Stimmung am Seilersee verspricht wieder einmal Gänsehaut – gelingt den Roosters der nächste Heimsieg gegen das starke Team aus Dresden?

NEObet-Quotenboost für Neukunden

Passend zu diesem Spiel bietet NEObet ein exklusives Highlight für alle Neukunden:
Die Quote für einen Sieg der Iserlohn Roosters wurde um 500 % von 1,49 auf 8,94 erhöht!
Der maximale Einsatz für dieses Angebot beträgt 10 €.

So einfach nutzt du den Quotenboost:

  1. Melde dich sicher & einfach bei NEObet an– jetzt auch mit Login via Apple-ID.
  2. Zahle bequem mit PayPal, Apple Pay oder Google Pay ein.
  3. Aktiviere den Quotenboost im Bereich „Meine Boni“.
  4. Platziere deine Wette auf den Sieg der Iserlohn Roosters.

Gewinnen die Roosters das Spiel, wird dein Gewinn nach der erhöhten Quote in Echtgeld ausgezahlt.
Das Angebot ist zeitlich begrenzt – also schnell zuschlagen!

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen sind direkt bei NEObet einsehbar.

Erlaubt (Whitelist) | 18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de

DEL
Top News
Alle Spiele der PENNY DEL inkl. Playoffs live auf MagentaSport
Anzeige
Gewinne eine NHL-Reise mit Hockeyweb & Interwetten nach New York!
Anzeige
Mit unseren WhatsApp Kanal seid ihr immer auf Puckhöhe - Jetzt abonnieren!
Anzeige
Weitere Artikel
Der EHC Red Bull München feierte einen knappen Auswärtserfolg im bayerischen Derby bei den Nürnberg Ice Tigers.
München gewinnt umkämpftes Bayern-Derby knapp in Nürnberg
Antoine Bibeau, hier im Trikot von AIK Stockholm, wechselt nach München.
Neuer Goalie für die Red Bulls: München verpflichtet Antoine Bibeau
Tom Kühnhackl wird den Adlern fehlen.
Tom Kühnhackl fehlt rund vier Wochen
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
Luleå HF im CHL-Duell mit den Fischtown Pinguins Bremerhaven.
SHL-Vorschau 2025/26: Luleå HF
Marco Sturm als Cheftrainer auf der Bank der Boston Bruins mit einigen Spielern.
Marco Sturm bleibt mit Boston Bruins ungeschlagen
Der EHC Red Bull München feierte einen knappen Auswärtserfolg im bayerischen Derby bei den Nürnberg Ice Tigers.
München gewinnt umkämpftes Bayern-Derby knapp in Nürnberg
Mehr Artikel →
Anzeige