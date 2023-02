Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Deutsche Eishockey-Liga geht in den Schlussspurt der Hauptrunde. 56 Spiele muss jedes Team absolvieren, ehe die Play-off-Teilnehmer endgültig feststehen. Spätestens am 5. März, dem letzten Spieltag, ist alles klar.

Bereits zwei Tage später geht es mit der ersten Play-off-Runde – auch Pre-Play-offs genannt – los. Dann stehen sich der Siebte und Zehnte sowie der Achte und Neunte in einer Best-of-Three-Serie gegenüber. Am 7., 10. und wenn nötig am 12. März werden die letzten beiden Viertelfinal-Teilnehmer fest. Die ersten Sechs qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale, das am 14. oder 15. März beginnt. Ab dem Viertelfinale werden alle Runden im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Der Deutsche Meister 2023 steht spätestens am 27. April fest.



Das sind die Play-off-Termine:

Pre-Play-offs: 7., 10., 12. März

Viertelfinale: 14. oder 15., 17., 19., 21.oder 22., 24., 26., 28. oder 29. März

Halbfinale: 31. März, 2., 4., 6., 8., 10., 12. April

Finale: 14., 16., 18., 21., 23., 25., 27. April

Das dritte Spiel der Pre-Play-offs sowie die Spiele fünf bis sieben der weiteren Runden werden nur ausgetragen, wenn noch keine Mannschaft des jeweiligen Duells zwei (Pre-Play-offs) beziehungsweise vier (ab Viertelfinale) Spiele gewonnen hat.