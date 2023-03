Lesedauer: ca. 1 Minute

​Um 21.47 Uhr flossen Tränen bei Patrick Reimer. Nach 1069 DEL-Spielen musste sich die Legende am Freitag von den Fans verabschieden. Sein DEL-Debüt feierte er am 23. Dezember 2003 mit der Düsseldorfer EG gegen die Frankfurt Lions. Nach einer 2:4-Niederlage gegen die Fischtown Pinguins endete für Nürnberg die Playoff-Reise und für Kapitän Reimer eine großartige Eishockey-Karriere.

Vor 7672 Zuschauern stand Nürnberg nach der Niederlage vom Dienstag unter Zugzwang in der Serie. Sie hatten sich viel vorgenommen und starteten mit Vorteilen ins Spiel. Doch Blake Parlett musste schon in der fünften Minute auf der Strafbank Platz nehmen. Bremerhaven nutzte diese Überzahl. Miha Verlic vollendete zur 1:0-Führung. Und schon im nächsten Wechsel zappelte die Scheibe erneut im Tor von Niklas Treutle. Markus Vikingstad trug sich in die Torschützenliste ein. Zu Beginn des zweiten Drittels erhöhten die Franken immer mehr den Druck. Wie bei Bremerhaven brachte eine Überzahl das erste Tor. Tim Fleischer nutzte diese zum Anschlusstreffer. Schon 84 Sekunden später glich Jake Ustorf das Spiel aus. Mit einem Spielstand von 2:2 ging das Spiel ins letzte Drittel. Nach ungenutzten Überzahlgelegenheiten auf beiden Seiten legten die Fischtown Pinguins wieder vor. Einen Abpraller von Niklas Treutle nutzte Alex Friesen mit zehn Minuten Restspielzeit auf der Uhr. Zwei Minuten vor Ende stemmte sich Nürnberg nochmal gegen das Playoff-Aus und zog den Torhüter. Jan Urbas schoss den Puck ins leere Tor. Bremerhaven zieht mit dem 4:2-Sieg ins Viertelfinale ein und trifft dort auf den Hauptrundenmeister EHC Red Bull München. Der Rest des Abends gehörte den Feierlichkeiten um Patrick Reimer.



Reimer hatte im Dezember 2022 bekannt gegeben, dass seine Karriere nach der Spielzeit 2022/23 enden wird. Mit 394 Treffern ist er Rekordtorschütze der DEL. Dreimal ging die Auszeichnung als Spieler des Jahres der DEL an Reimer. Zudem ist er mit 858 Punkten erfolgreichster Scorer der DEL-Geschichte. Sein Tor im Viertelfinale in der Verlängerung gegen Schweden beim Olympischen Eishockeyturniers 2018 in Pyeongchang war der Beginn des deutschen Eishockey-Märchens. Am Ende krönte sich das DEB-Team mit der Silbermedaille – eine Karriere voller Höhepunkte. Herzlichen Glückwunsch Patrick Reimer und tiefsten Respekt. Eine Legende des deutschen Eishockeysports sagt Servus!