Das DEL Future Camp geht in seinem zehnten Jahr in die neunte Auflage: Im Sommer 2023 sind die Grizzlys Wolfsburg und die Bietigheim Steelers Gastgeber der Trainingslager für Kinder der Altersklassen U13 und U15 aus den Clubs der DEL.

In Wolfsburg (26.-29. Juli) und Bietigheim (31. Juli – 03. August) haben insgesamt 95 Feldspieler sowie 30 Torhüter jeweils sieben Eis- sowie sechs Athletikeinheiten. Abgerundet wird das Programm der Camps mit Theorieeinheiten zum Thema Sporternährung, Erfahrungsberichten von ehemaligen Profis und dem Besuch von DEL Partner Hockey is Diversity e.V.

„Wir freuen uns, zum ersten Mal in Wolfsburg und an dem ehemaligen DEL Standort Bietigheim-Bissingen zu Gast sein zu dürfen. Wir haben erneut ein volles Programm und wollen den Spieler*innen einige unvergessliche Trainingstage bieten. Es sind auch wieder sehr viele Trainer*innen dabei. Wir wollen uns austauschen und ihnen möglichst viel neues Wissen für die Trainingsarbeit in den Vereinen mitgeben“, erklärte Uli Liebsch mit Blick auf die anstehenden Lager. Der Nachwuchskoordinator der DEL weiter: „Zudem möchte auch Eishockeyausrüster Schanner sowie PENNY danken, die das Camp auch in diesem Jahr tatkräftig unterstützen.“

Geleitet werden die Eiseinheiten vom ehemaligen DEL-Profi sowie DEB-Techniktrainer Colin Danielsmeier und für das Programm im Bereich Athletik ist Christian Wolf von „Home of Health and Performance (HOHPE)“ zuständig. Unterstützt werden die beiden Coaches von zahlreichen weiteren Trainern.