NEObet bietet allen Neukunden für Spiel 5 im DEL Finale zwischen den Eisbären Berlin und den Kölner Haien erhöhte Quoten an.

Am Freitag, den 25. April 2025, steht in der Uber Arena in Berlin das fünfte Spiel der Finalserie der PENNY DEL zwischen den Eisbären Berlin und den Kölner Haien an. Die Eisbären führen die Serie mit 3:1 und könnten mit einem weiteren Sieg ihren elften Meistertitel perfekt machen.

Die Eisbären Berlin präsentieren sich in den Playoffs in beeindruckender Form. Nach einem 4:1-Sieg in der Viertelfinalserie gegen die Straubing Tigers und einem klaren 4:0-Erfolg im Halbfinale gegen die Adler Mannheim dominieren sie auch das Finale. Besonders hervorzuheben ist der überzeugende 7:0-Sieg im vierten Spiel der Serie gegen die Kölner Haie.

Passend zu diesem Spiel bietet NEObet ein besonderes Angebot für alle Neukunden: Die Quote für einen Sieg der Eisbären Berlin wurde um 500 % von 1,37 auf 8,22 erhöht. Der maximale Einsatz für dieses Angebot beträgt 10 €.

So funktioniert der Quotenboost:

Melde dich sicher & einfach bei NEObet an - jetzt auch mit Login via Apple-ID. Zahle bequem mit PayPal, ApplePay oder GooglePay ein. Aktivierung des Quotenboosts im Bereich "Meine Boni". Platzierung einer Wette auf den Sieg der Eisbären Berlin.

Gewinnen die Eisbären Berlin das Spiel, wird der Gewinn entsprechend der erhöhten Quote ausgezahlt. Dieses Angebot ist zeitlich begrenzt.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen sind direkt bei NEObet einsehbar.

Erlaubt (Whitelist) | 18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de