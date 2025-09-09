ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
WerbemittelAnzeige
10 € setzen und bis zu 77 € gewinnen

DEL: Eisbären Berlin mit 7,68 Quote statt 1,28!

Lesedauer: 2 Minuten
Bild von HOCKEYWEB
HOCKEYWEB
Redaktion
DIe Eisbären Berlin gelten auch in dieser Saison als Topfavorit.
Die Eisbären Berlin gelten auch in dieser Saison als Topfavorit. (Foto: dpa/picture alliance)

NEO.bet bietet allen Neukunden für das Spiel zwischen den Dresdner Eislöwen und den eisbären Berlin erhöhte Quoten an.

Anzeige

Am Dienstag, dem 9. September 2025 um 19:30 Uhr, kommt es in der Uber Arena zum Auftaktspiel in der DEL zwischen den Eisbären Berlin und den Dresdner Eislöwen. Der aktuelle Meister der DEL gegen den aktuellen Meister der DEL2. Die Eisbären sind Topfavorit auf die Meisterschaft, doch nach Niederlagen in der CHL unter Druck. Die Eislöwen haben als Aufsteiger wenig zu verlieren und können befreit aufspielen. 

Passend zu diesem Spiel bietet NEO.bet ein besonderes Angebot für alle Neukunden: Die Quote für einen Sieg der Eisbären Berlin wurde um 500 % von 1,28 auf 7,68 erhöht. Der maximale Einsatz für dieses Angebot beträgt 10 €.

 So funktioniert der Quotenboost:

  1. Melde dich sicher & einfach bei NEO.bet an - jetzt auch mit Login via Apple-ID.
  2. Zahle bequem mit PayPal, ApplePay oder GooglePay ein.
  3. Aktivierung des Quotenboosts im Bereich "Meine Boni".
  4. Platzierung einer Wette auf den Sieg der Eisbären Berlin

Gewinnen die Eisbären das Spiel, wird der Gewinn entsprechend der erhöhten Quote ausgezahlt. Dieses Angebot ist zeitlich begrenzt.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen sind direkt bei NEO.bet einsehbar.

Erlaubt (Whitelist) | 18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de

NEO.bet - Jetzt Willkommensboost sichern!

Registriere dich jetzt bei NEO.bet und sichere dir direkt attraktive Quoten mit dem NEO.bet Willkommenboost! Einfach registrieren, Willkommenboost aktivieren und los wetten!.

 

DEL
Top News
Mit unseren WhatsApp Kanal seid ihr immer auf Puckhöhe - Jetzt abonnieren!
Anzeige
Weitere Artikel
Torhüter Tobias Ancicka und Moritz Müller sollen auch in diesem Jahr Tore verhindern.
DEL-Vorschau 2025/26: Kölner Haie
Die DEG drehte beim Test in Krefeld ein 0:3 in ein 5:3.
DEG dreht verrücktes Test-Derby in Krefeld – München gewinnt Turnier
Die Panther wollen auch in der in der kommenden Saison wieder ober mitspielen.
DEL-Vorschau 2025/26: ERC Ingolstadt
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
Die Eisbären Regensburg dürfen sich freuen: Die Play-downs sind überstanden, der Klassenerhalt ist geschafft.
DEL2-Vorschau 2025/26: Eisbären Regensburg
Torhüter Tobias Ancicka und Moritz Müller sollen auch in diesem Jahr Tore verhindern.
DEL-Vorschau 2025/26: Kölner Haie
Der ERC Ingolstadt gewann beim HC Lausanne.
Deutsche CHL-Teams im Oktober zum Erfolg verdammt
Mehr Artikel →
Anzeige