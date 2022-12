Lage in Düsseldorf weiterhin kritisch

​Die Düsseldorfer EG musste sich am Freitagabend in der DEL den Straubing Tigers mit 1:4 (1:2, 0:2, 0:0) geschlagen geben.

Vor Spielbeginn musste über die Personalien der zwei Mannschaften gesprochen werden, denn es gab Einiges zu vermelden:



Die Düsseldorfer EG freute sich über die drei Rückkehrer Ebner, Zitterbart und Borsecki. Als zweiter Torhüter war Humer im Kader an Stelle von Hane, der bei Kooperationspartner Krefeld Pinguine das Tor hütete.

Bei den Straubing Tigers wurden eine Stunde vor dem Spiel die Ausfälle der zwei Torhüter Miska und Bugl verkündet, die jeweils erkrankt waren. Dietl war somit Torhüter Nummer Eins und sein Ersatz der erst 17-jährige Pertuch. Auf Spielerseite konnten die Einsätze von Zengerle und Adam verkündet werden.

Das erste Drittel begann mit einem frühen Treffer auf Seiten der Gastgeber, nach zwei Minuten traf Schiemenz mit seinem ersten Saisontreffer zur 1:0-Führung. Eigentlich ein Auftakt nach Wunsch, wirklich Stabilität schien das Ergebnis aber nicht zu bringen. Die Gäste traten routiniert auf und im Stile einer Spitzenmannschaft, wie beim 1:1-Ausgleichstreffer (09:50) durch St. Denis. Ein Scheibenverlust der DEG brachte die Gäubodenstädter auf die Anzeigetafel. Natürlich hatte Düsseldorf Chancen zum Ausgleich, aber wie schon in den letzten Spielen, wirkten die Abschlüsse nicht zwingend. Auch das nicht vorhandene Scheibenglück spielte eine Rolle, ein erneuter Fehler im Spielaufbau der Rot-Gelben ermöglichte Straubing knapp eine Minute vor der Sirene den 2:1-Führungstreffer durch Leier. Es gab allerdings für den gesamten Staff der Tigers und den circa 80 mitgereisten Fans Mitte des Drittels einen Schreckmoment, plötzlich signalisierte Torhüter Dietl ihm sei schlecht. Er ging auf die Knie und musste sich übergeben. Back-Up Goalie Pertuch machte sich schon bereit, musste dann aber doch nicht eingreifen und Dietl hielt das gesamte Spiel durch.

Fünf Minuten waren im zweiten Drittel absolviert, als Zengerle und Brunnhuber ihren Reihenmitspieler Valenti in Szene setzten und er sich mit dem Tor zum 3:1 bedankte. Nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch mental waren die Gäste jetzt im Vorteil und trotzdem hatte die DEG die nächste hochkarätige Gelegenheit zum zweiten Torerfolg. Gogulla bediente Fischbuch, Fischbuch passte wieder zu Gogulla, Gogulla vor dem Tor der Tigers wieder zu Fischbuch und Straubings Torhüter verhinderte mit einer starken Parade den Gegentreffer. Man kennt natürlich die übliche Floskel, wenn man solche Möglichkeiten nicht nutzt, rächt es sich. Auch in diesem Fall sollte das Sprichwort zutreffen, denn Festerling erzielte noch das 4:1. Obwohl noch circa acht Minuten zu spielen waren, wirkte Düsseldorf etwas verunsichert und wollte definitiv Gegentreffer fünf verhindern. Den Gästen reichte das Nötigste, um diese Führung mitzunehmen in die Kabine.

Im dritten Drittel fielen zwar keine Tore mehr und das Spiel ging dem Ende entgegen, aber es gab noch Trash Talk zwischen den Spielern der zwei Mannschaften und einige Nickligkeiten. Spannung kam noch mal auf, als Tigers-Spieler Festerling fünf Minuten sowie eine Spieldauerstrafe wegen Stockschlags erhielt. Trotz noch verbliebener acht Minuten Spielzeit gelang den Rheinländern kein Treffer mehr und das Publikum quittierte dieses Szenario dementsprechend. Haukeland zeigte sich noch zweimal im Eins gegen Eins, gegen Brand und Tuomie, als Spielverderber und hatte keine Lust auf den fünften Gegentreffer. Die letzten drei Minuten plätscherten dann vor sich hin und so freuten sich die Gäste über drei Punkte und feierten mit ihren Fans. Düsseldorfs Spieler verließen direkt die Eisfläche Richtung Kabine.

Das bayrische Wochenende geht für Düsseldorf weiter mit dem Gastspiel bei den Augsburger Panthern, während Straubing das NRW-Wochenende am Pulvertum gegen die Kölner Haie vergolden kann.