​Wieder einmal gab es nur ein Miniprogramm in der Deutschen Eishockey-Liga statt. Drei Spiele standen am Sonntag an – eines davon endete zweistellig, weil Nürnberg nur einen Rumpfkader aufbieten konnte und dabei Stürmer zu Verteidigern umfunktionieren musste.

Das Derby am Rhein ging mit 2:1 an die Düsseldorfer EG, nachdem die Kölner Haie mit 1:0 in Führung gegangen waren, sich dann aber viel zu viel Strafzeiten erlaubten. In doppelter und „normaler“ Überzahl drehte die DEG die Partie. Fünf Minuten vor Ende hatte der KEC den Ausgleich auf dem Schläger, den aber Torhüter Mirko Pantkowski vereitelte.



Überdeutlich wurde es beim 10:1 des ERC Ingolstadt, der sich in Spiel- und Torlaune präsentiere, während sich die Nürnberg Ice Tigers wie erwähnt mit kleinem Kader dem Anrennen der Panther entgegenstellen mussten. Mit drei Treffern in den letzten fünfeinhalb Minuten des ersten Drittels legten die Eisbären Berlin den Grundstein zum 3:1-Sieg beim EHC Red Bull München.

Einige Teams befinden sich bereits in der Olympiapause, andere müssen noch ran. Aktuell variieren die absolvierten Spiele zwischen 32 und 42.

Die Spiele am Sonntag:

ERC Ingolstadt – Nürnberg Ice Tigers 10:1 (3:0, 2:0, 5:1)

Tore: Ingolstadt: Storm, Warsofsky (je 2), Soramies, Marshall, DeFazio, Aubry, Feser, Höfflin – Nürnberg: Welsh.

EHC Red Bull München – Eisbären Berlin 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

Tore: München: Blum – Berlin: Hördler, Noebels, White.

Düsseldorfer EG – Kölner Haie 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Tore: Düsseldorf: MacAulay, Bittner – Köln: Marcel Müller.