Lesedauer: ca. 1 Minute

​Dienstagspiele in der Deutschen Eishockey-Liga können schon einmal ihre Längen haben – in der Nachholpartie zwischen der Düsseldorfer EG und den Straubing Tigers ging es allerdings rund. Mit sechstem Feldspieler glichen die Gastgeber fünf Sekunden vor dem Ende aus und gewannen schließlich in der Overtime mit 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0) gegen die Straubing Tigers und feierten so den sechsten Sieg im siebten Spiel.

Beide Mannschaften boten ein mitreißendes Spiel: Schon nach 40 Sekunden traf der an diesem Abend überragende Mike Connolly zum 1:0 für die Gäste. Die Tigers waren in diesem Abschnitt die klar bessere Mannschaft und erhöhten in der 17. Minute durch Kael Mouillierat, der praktisch direkt vom Bullypunkt aus erfolgreich war, auf 2:0. Drittel zwei war dann aber weitgehend eine Sache der DEG: Alex Ehl erzielte sowohl den Anschluss als auch den Ausgleich. Die Partie lief nun hoch und runter – und 10,2 Sekunden vor dem Ende brachte Marcel Brandt die Niederbayern abermals in Führung. An allen drei Treffern war übrigens Mike Connolly beteiligt. Nach drei Minuten im Schlussdrittel bot DEG-Goalie Hendrik Hane eine überragende Parade, als er liegend im Gewühl den Puck so gerade noch von der Linie kratzte. Mit sechs Feldspielern gelang den Hausherren nach einem gewonnenen Bully der Ausgleich, als Alex Barta fünf Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit abzog. Nach 68 Sekunden in der Verlängerung entschied der bereits seit Wochen starke Brendan O’Donnell die Partie zugunsten der Gastgeber.