Die Testspiele am Sonntag

DEG dreht verrücktes Test-Derby in Krefeld – München gewinnt Turnier

7.09.2025, 22:32 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Es fühlt sich immer noch irreal an, ist aber die Wahrheit: Das Vorbereitungsduell zwischen den Krefeld Pinguinen und der Düsseldorfer EG ist ein Spiel zweier Zweitligisten. Doch dabei ging es rund. Derweil hat der EHC Red Bull München den Warrior-Cup in Kaufbeuren gewonnen.

Nach zwei Toren von Philip Gogulla und einem Treffer von Jon Matsumoto war der KEV bei einem 3:0-Vorsprung nach gut 23 Minuten scheinbar schon auf der Siegerstraße, als die DEG zurückkam. Leon Niederberger brachte die Gäste noch im Mitteldrittel heran, ehe die Rot-Gelben im Schlussabschnitt viermal zulangten: Leon Niederberger, Yushiroh Hirano, Erik Bradford und Michael Clarke sorgten für den Düsseldorfer 5:3-Sieg.

Beim Turnier um den Warrior-Cup in Kaufbeuren gewann der EHC Red Bull München das Finalspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 3:2. Jeremy McKenna, Yasin Ehliz und nochmal McKenna trafen zum 3:0 für München, wobei Ehliz nach gerade einmal 17 Sekunden im zweiten Drittel erfolgreich war. Bis zur 34. Minute kamen die Franken zwar durch Greg Meireles und Cole Maier auf 2:3 heran, doch mehr gelang nicht mehr. Der ESV Kaufbeuren gewann das Spiel um Platz drei gegen Glasgow Clan mit 5:2.

Die weiteren Ergebnisse:

HC Innsbruck – EV Landshut 2:4

Iserlohn Roosters – Kassel Huskies 3:2

Heilbronner Falken – EC Peiting 7:0

Schwenninger Wild Wings – Augsburger Panther 6:2

GKS Katowice – Icefighters Leipzig 6:7 n.V.

Löwen Frankfurt – EC Bad Nauheim 0:1

SC Riessersee – Kitzbüheler EC 1:2 n.P.

Eispiraten Crimmitschau – Lausitzer Füchse 2:3

Hannover Scorpions – Saale Bulls Halle 3:2 n.V.

Ravensburg Towerstars – Eisbären Regensburg 4:2

Bayreuth Tigers – Hannover Indians 0:3

Black Dragons Erfurt – Höchstadter EC 3:2

ERSC Amberg – Passau Black Hawks 4:6

HC Landsberg – EV Lindau Islanders 4:10

TEV Miesbach – Erding Gladiators 1:3

Füchse Duisburg – Hammer Eisbären 1:3

Snackpoint Eaters Limburg – Tilburg Trappers 3:9

Red Bull Juniors Salzburg – Deggendorfer SC 2:3