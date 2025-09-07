DEG dreht verrücktes Test-Derby in Krefeld – München gewinnt Turnier
Es fühlt sich immer noch irreal an, ist aber die Wahrheit: Das Vorbereitungsduell zwischen den Krefeld Pinguinen und der Düsseldorfer EG ist ein Spiel zweier Zweitligisten. Doch dabei ging es rund. Derweil hat der EHC Red Bull München den Warrior-Cup in Kaufbeuren gewonnen.
Nach zwei Toren von Philip Gogulla und einem Treffer von Jon Matsumoto war der KEV bei einem 3:0-Vorsprung nach gut 23 Minuten scheinbar schon auf der Siegerstraße, als die DEG zurückkam. Leon Niederberger brachte die Gäste noch im Mitteldrittel heran, ehe die Rot-Gelben im Schlussabschnitt viermal zulangten: Leon Niederberger, Yushiroh Hirano, Erik Bradford und Michael Clarke sorgten für den Düsseldorfer 5:3-Sieg.
Beim Turnier um den Warrior-Cup in Kaufbeuren gewann der EHC Red Bull München das Finalspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 3:2. Jeremy McKenna, Yasin Ehliz und nochmal McKenna trafen zum 3:0 für München, wobei Ehliz nach gerade einmal 17 Sekunden im zweiten Drittel erfolgreich war. Bis zur 34. Minute kamen die Franken zwar durch Greg Meireles und Cole Maier auf 2:3 heran, doch mehr gelang nicht mehr. Der ESV Kaufbeuren gewann das Spiel um Platz drei gegen Glasgow Clan mit 5:2.
Die weiteren Ergebnisse:
HC Innsbruck – EV Landshut 2:4
Iserlohn Roosters – Kassel Huskies 3:2
Heilbronner Falken – EC Peiting 7:0
Schwenninger Wild Wings – Augsburger Panther 6:2
GKS Katowice – Icefighters Leipzig 6:7 n.V.
Löwen Frankfurt – EC Bad Nauheim 0:1
SC Riessersee – Kitzbüheler EC 1:2 n.P.
Eispiraten Crimmitschau – Lausitzer Füchse 2:3
Hannover Scorpions – Saale Bulls Halle 3:2 n.V.
Ravensburg Towerstars – Eisbären Regensburg 4:2
Bayreuth Tigers – Hannover Indians 0:3
Black Dragons Erfurt – Höchstadter EC 3:2
ERSC Amberg – Passau Black Hawks 4:6
HC Landsberg – EV Lindau Islanders 4:10
TEV Miesbach – Erding Gladiators 1:3
Füchse Duisburg – Hammer Eisbären 1:3
Snackpoint Eaters Limburg – Tilburg Trappers 3:9
Red Bull Juniors Salzburg – Deggendorfer SC 2:3