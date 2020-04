Lesedauer: ca. 1 Minute

Wie in der Woche zuvor Moritz Seider, war diesmal DEG-Stürmer Leon Niederberger virtuell bei uns auf Instagram zu Gast und hat sich einigen Fragen gestellt.

In unserem dritten Livestream verrät uns der Stürmer der Düsseldorfer EG, wie er mit der momentanen Krise umgeht, sowie gegen welche Mannschaft er am liebsten aufläuft und welche Erinnerungen er an das Winter Derby gegen Köln hat.

Musikalisch könnten wir erfahren, wann der 24-Jährige seine nächste Single veröffentlicht und und wie Niederberger seine Zeit nach dem Eishockey plant. Das gesamte Interview findet ihr auf unserem Hockeyweb Youtube Account.