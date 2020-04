Lesedauer: ca. 1 Minute

Irgendwann ist für jeden Spieler die Zeit gekommen Abschied zunehmen. Hierbei hat ein jeder Akteur eine ausgedehnte Abschiedsrunde in der Arena verdient. Die momentane Situation hat Christoph Ullmann die Chance auf jene Runde verwährt, drum haben wir ihn als Gast im kommenden Livestream.

In seinen 19 Jahren Profisport hat der gebürtige Bayer so einiges erlebt, Playoffs, Meisterschaften, Weltmeisterschaften, Niederlagen und Rekorde. In unserem Instagram-Livestream blicken wir mit dem Stürmer auf seine bewegte Karriere nochmals zurück. Hier sprechen wir mit Ullmann über seine Karriere Highlights, seine persönliche Verbindung zu Hans Zach und über seine kommenden Aufgaben. Los geht es, wie immer, am Freitag, den 01.05.2020 um 19:00 Uhr auf unserem Hockeyweb Instagram-Account.

Alle unsere letzten Instagram-Live-Interviews könnt ihr euch auf Youtube anschauen. Am vergangenen Freitag hatten wir den deutschen NHL-Goalie Philipp Grubauer virtuell zu Gast.