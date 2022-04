Lesedauer: ca. 1 Minute

​Den Grizzlys Wolfsburg ist es gelungen, den Vertrag mit ihrem Stürmer Darren Archibald um ein Jahr zu verlängern. Der gebürtige Kanadier war zur vergangenen Saison an den Allersee gewechselt und etablierte sich in der abgelaufenen Spielzeit schnell zu einer wichtigen Säule im Team von Cheftrainer Mike Stewart.

56 Spiele, 19 Tore und 16 Vorlagen lautet die sehr gute Statistik von Grizzlys-Stürmer Darren Archibald in der abgelaufenen Saison. Speziell in der engen Viertelfinalserie gegen Bremerhaven hatte „Arch“, wie er innerhalb der Mannschaft nur genannt wird, großen Anteil am Weiterkommen.



Neben seinen Scoring-Qualitäten besticht der 32-jährige Linksschütze durch seine physische Präsenz auf dem Eis und seine Führungsqualitäten. Diese Elemente werden der Mannschaft der Grizzlys auch in der kommenden Saison, die mit der renommierten Champions Hockey League starten wird, weiterhelfen.

„Es war beeindruckend zu sehen, wie schnell sich ‚Arch‘ zu einem unserer Führungsspieler entwickelt hat. Er vereint viele Komponenten, die einen kompletten Eishockeyspieler ausmachen und passt perfekt ins System unserer Coaches. Daher sind wir sehr glücklich, dass sich ‚Arch‘ dafür entschieden hat, unseren gemeinsamen Weg bei den Grizzlys ein weiteres Jahr mitzugehen “, so Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz-Fliegauf.