Wild Wings reagieren auf die jüngsten Ausfälle in der Offensive

Danny O’Regan stürmt zukünftig für Schwenningen

(Foto: dpa)

Der in Berlin geborene US-Amerikaner Danny O’Regan besetzt bei den Schwenninger Wild Wings die zehnte Importstelle und wird Mitte nächster Woche in Schwenningen eintreffen.

Über das College fand der bewegliche Rechtsschütze den Weg in die NHL. Für San Jose, Buffalo und Anaheim bestritt er insgesamt 30 Partien in der besten Liga der Welt. Mehrheitlich stand O‘Regan in Nordamerika aber in der AHL auf dem Eis, wo er bei 400 Einsätzen stolze 304 Scorerpunkte verbuchen konnte.

Vor zwei Jahren folgte, mit Stationen in Schweden und der KHL, dann der Schritt nach Europa. Nun kehrt Danny O‘Regan bei den Wild Wings in sein Geburtsland zurück, in dem er die ersten vier Lebensjahre bis zum Karriereende seines Vaters Tom verbrachte. „Die Gespräche waren immer sehr offen und gut. Mit den Perspektiven, die mir Stefan Wagner und Steve Walker aufgezeigt haben, kann ich es kaum erwarten in Schwenningen loszulegen“, so der US-Boy.

Die Verantwortlichen am Neckar hatten den flexibel einsetzbaren Offensivakteur bereits im Sommer auf dem Radar – konnten den Transfer nach den längerfristigen Ausfällen von Tim Gettinger und Philip Feist nun realisieren. „Danny passt als Spielertyp sehr gut in unsere Mannschaft und ergänzt unseren Kader auch nach der Rückkehr unserer Verletzten so, dass die Verpflichtung für uns zum jetzigen Zeitpunkt absolut Sinn gemacht hat. Auch, weil wir davon überzeugt sind, dass er uns im weiteren Saisonverlauf noch besser machen kann“, sagt Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner über die neue Nummer 11 am Neckarursprung.

