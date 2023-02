Lesedauer: ca. 1 Minute

​Stürmer Daniel Weiß wird nach 86 Spielen für die Bietigheim Steelers den Club verlassen. In seinen fast zwei Jahren erzielte der 32-Jährige 15 Treffer und bereitete 16 weitere Tore vor. Unzählig waren seine geblockten Schüsse, die er für das Team eingesteckt hat.

Daniel Weiß kam mit der Bitte um die Auflösung seines Vertrages auf den Club zu. Dies wurde im Kreis der Sportlichen Leitung diskutiert und man kam zum Schluss, ihm keine Steine in den Weg zu legen und seinem Wunsch nachzukommen.



Daniel Weiß: „Ich möchte mich bei allen im Club für die tolle Zeit hier bedanken. Wir hatten eine wahnsinnig starke erste Saison in der DEL, leider konnten wir in der aktuellen Spielzeit zu wenig daran anknüpfen. Für mich persönlich hat sich woanders eine neue Perspektive geboten und ich habe mich entschlossen, dieser nachzugehen. Ich möchte mich bei den Verantwortlichen bedanken, dass sie meinem Wunsch entsprochen haben. Zu guter Letzt möchte ich mich bei allen Fans für die super Unterstützung bedanken – egal wie es lief, ihr seid immer hinter uns gestanden. Ich wünsche den Steelers in der laufenden Saison und für die Zukunft alles Gute.“