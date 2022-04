Lesedauer: ca. 1 Minute

Während einige Vereine noch mit den Playoffs beschäftigt sind, ist für andere Mannschaften die Saison bereits beendet. Um darüber und natürlich auch die anstehende WM genauer zu sprechen, begrüßen wir Daniel Pietta, einst langjähriger Leistungsträger der Krefeld Pinguine und nun für den ERC Ingolstadt tätig.

Die Karriere des Stürmers begann in seiner Heimat beim Krefelder EV, ehe in der Saison 20003/04 der Wechsel zu den Pinguinen folgte. Zwischendurch spielte er für den Grefrather EC sowie für die Füchse Duisburg auf Leihbasis. Seit 2005 ist er ein fester Bestandteil der Rheinländer. Parallel dazu schaffte er den Sprung ins Nationalteam und nahm an diversen internationalen Turnieren teil, darunter auch an vier Weltmeisterschaften. 2017 wurde er an den schwedischen Erstligisten Leksands IF ausgeliehen.

Mittlerweile spielt Pietta für den ERC Ingolstadt, nachdem er bei den Pinguinen zum Rekordspieler mit 792 Einsätzen avancierte. Der ERC hatte zu Beginn der Saison das Erreichen der Playoffs als diesjähriges Ziel fixiert. Am Ende waren es lediglich vier Punkte, die die Ingolstädter vom sechsten Platz trennten. Ist Pietta mit der Leistung der Mannschaft dennoch zufrieden? Oder ist da doch mehr drin gewesen? Dazu und zu vielem mehr wird uns Daniel Pietta höchstpersönlich im Live-Interview erzählen.

Im Nationaldress ist die Saison für 35-Jährigen jedoch alles andere als beendet, denn für den Stürmer steht aktuell die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Finnland an. Zuletzt setzte es eine 2:6-Niederlage und danach einen 2:0-Erfolg gegen Tschechien. Was es bedeutet, an so einem Turnier teilzunehmen, wird Pietta uns ebenfalls erzählen.

Auch in dieser Saison behalten wir das Konzept der Powerfragerunde bei, um lustige Geschichten oder unfassbare Kuriositäten zu hören. Selbstverständlich gibt es hierbei auch für euch die Möglichkeit, euch einzubringen: Habt ihr Fragen an den ERC-Stürmer Pietta, die euch schon immer interessiert haben? Dann schickt sie uns im Vorfeld über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram! Wir freuen uns über jede eurer Fragen!



