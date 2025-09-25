Mit 769 Punkten nun alleiniger Rekordhalter

Daniel Pietta vom ERC Ingolstadt schreibt DEL-Geschichte

25.09.2025, 23:32 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Dem 38-jährigen Stürmer gelingt in seiner 23. DEL-Saison und im 989. Spiel der Rekord als bester Scorer der Hauptrunde.

Anzeige

Im Hauptrundenspiel des ERC Ingolstadt gegen den EHC Red Bull München gelang Daniel Pietta ein ganz besonderer Coup: Mit seinem Treffer in der 39. Spielminute zum 4:2 sicherte er sich seinen 769. Punkt in der DEL-Hauptrunde und wurde damit zum alleinigen All-Time-Leader in der Kategorie „Punkte in der Hauptrunde“.

Vor dem Spiel war er punktgleich mit Patrick Reimer – nun hat er ihn in dieser speziellen Statistik überholt.

Mark French (Trainer ERC Ingolstadt): „Das war nicht nur ein wichtiger Moment, sondern er hat dadurch eine weitere Rekordmarke geknackt. Das spricht für seine Leistung und seine bereits jetzt herausragenden Karriere."

Der Rekord betrifft nur die Hauptrunde der DEL – also die reguläre Saison ohne Playoffs –, was ihn zu einer recht speziellen Bestmarke macht. Dass Pietta ihn nun übernahm, zeigt seine Konstanz und Leistungsfähigkeit über viele Jahre hinweg. Für den Rekord benötigte der 38-Jährige 989 Partien, in denen er 251 Tore und 518 Vorlagen markierte. In bislang 23 DEL-Spielzeiten trug er 17 Jahre lang das Trikot der Krefeld Pinguine und befindet sich in der sechsten Saison für den ERC Ingolstadt.

Pietta selbst ist für seine Bescheidenheit bekannt: Noch vor dem Spiel hatte er geäußert, dass persönliche Rekorde zwar eine Ehre seien, der Erfolg der Mannschaft aber im Vordergrund stehe. Dass er nun alleiniger Rekordhalter ist, wird sicherlich in seiner Karriere als herausragendes Kapitel eingehen.