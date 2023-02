Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit bislang 720 Scorerpunkten ist der 36-Jährige viertbester Scorer der Liga-Geschichte.

Der ERC Ingolstadt treibt seine Kaderplanungen weiter voran. Der DEL-Club hat den Vertrag mit Nationalspieler Daniel Pietta um zwei Jahre verlängert. In der laufenden Spielzeit bestritt der Stürmer bis dato 40 Partien und verbuchte 27 Scorerpunkte (zehn Tore, 17 Vorlagen). Erst im vergangenen Dezember lief der Linksschütze zum 900. Mal in der DEL und erzielte in seinem Jubiläumsspiel einen Doppelpack.

„Deutsche Center von Daniels Qualität gibt es nicht viele. Er ist unser stärkster Bullyspieler, verfügt über sehr viel Übersicht und hat immer ein Auge für den Mitspieler. Daher freuen wir uns sehr, auch weiterhin auf ihn bauen zu können“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan und hebt zudem Piettas Rolle im Mannschaftsgefüge hervor. „Nicht nur mit seiner Erfahrung, sondern auch als Ansprechpartner und Ratgeber für die jungen Spieler ist er ein wichtiger Bestandteil unseres Teams.“

Bevor Pietta sich im November 2020 dem ERC anschloss, lief der gebürtige Krefelder in der DEL ausschließlich für seinen Heimatclub Krefeld Pinguine auf. Seit seinem Wechsel an die Donau gelangen ihm 89 Scorerpunkte in 105 Spielen für die Oberbayern. Insgesamt absolvierte der Mittelstürmer bislang 917 Erstliga-Spiele. Damit belegt er aktuell Rang 18 in der ewigen DEL-Bestenliste. Außerdem erfüllte er sich im Februar 2022 mit der Nationalmannschaft, für die er bereits mehr als 100 Länderspiele und fünf Weltmeisterschaften bestritten hat, den Traum von der Olympia-Teilnahme.

„Ingolstadt ist für meine Familie und mich zu einer zweiten Heimat geworden. Unsere Tochter ist hier geboren, unser Sohn hat sich super eingelebt und kommt im September in die Schule. Sportlich läuft es ebenfalls sehr gut. Es macht großen Spaß in dieser Mannschaft zu spielen und es wurde eine Struktur aufgebaut, die es ermöglicht, auch in Zukunft erfolgreich Eishockey zu spielen“, sagt Pietta.