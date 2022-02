Lesedauer: ca. 1 Minute

​Cheftrainer Daniel Naud wird auch in der kommenden Saison die sportlichen Geschicke bei den Bietigheim Steelers leiten.

Danny Naud kam zur Saison 2020/21 ins Ellental und führte die Schwaben als Meister der DEL2 in die DEL. Ligaübergreifend stand er in seiner zweiten Amtszeit in Bietigheim bisher in 103 Spielen hinter Bande und konnte davon 55 gewinnen. Der 59-Jährige wird in seine dritte Spielzeit bei den Steelers gehen und alles dafür geben, dass diese auch in der DEL stattfinden wird.



Der Trainer zu seiner Vertragsverlängerung: „Meine Frau und ich fühlen uns in Bietigheim sehr wohl, das ist sehr wichtig für uns. Die Zusammenarbeit mit allen Personen im Club macht großen Spaß. Ich möchte das Team weiterentwickeln, um unsere gesteckten Ziele zu erreichen.“

Geschäftsführer Volker Schoch: „Ich bin sehr froh, dass Daniel Naud bleibt. Danny nimmt seine Arbeit sehr ernst und stellt sich der Herausforderung. Er jammert nicht, wenn wir mit kurzer Bank antreten müssen, sondern sucht nach Lösungen. Wir tauschen uns regelmäßig und intensiv aus. Wir diskutieren, analysieren und finden Wege. Die Zusammenarbeit macht Spaß und ich feue mich auf weitere gemeinsame Erfolge. Jetzt wird weiter hart am Saisonziel Klassenerhalt gearbeitet und die neue Saison geplant.“