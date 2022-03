Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Nürnberg Ice Tigers haben einen weiteren Leistungsträger über die laufende Saison hinaus gebunden: Dane Fox hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert und bleibt mindestens bis zum Ende der DEL-Saison 2022/23 in Nürnberg.

In der laufenden Spielzeit erzielte der 28-jährige Kanadier 17 Tore und 19 Assists in bislang 47 Spielen und ist damit zweitbester Scorer im Team der Ice Tigers. In seinen vergangenen 22 Einsätzen seit Anfang Dezember sammelte Fox 29 Scorerpunkte und war maßgeblich an der Nürnberger Aufholjagd in der Tabelle beteiligt.

„Worte können nicht ansatzweise beschreiben, wie glücklich und aufgeregt ich bin. Ich liebe es, ein Ice Tiger zu sein und bin fest davon überzeugt, dass wir mit unserer Mannschaft in dieser und nächster Saison viel gewinnen können“, freute sich Fox nach der heutigen Vertragsunterschrift.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Aufgrund seiner starken Leistungen in den letzten Monaten freuen wir uns, den Vertrag mit Dane Fox um eine weitere Saison zu verlängern. Dane ist ein Spielertyp, der sehr gut zu unserer Philosophie passt und sich zu 100 Prozent mit dem Standort, der Mannschaft und unseren Fans identifiziert. Er ist außerdem in einem hervorragenden Alter und hat durchaus noch Luft nach oben.“