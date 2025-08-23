Die Testspiele am Samstag

Düsseldorfer EG verliert ersten Test nach dem Abstieg – Deggendorf überrascht

23.08.2025, 23:14 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Während es für die Düsseldorfer EG im ersten Testspiel der Saison ergebnistechnisch nicht gut lief, überrascht der Deggendorfer SC beim Turnier in Crimmitschau.

Das ist doch mal ein starker Testspiel-Auftakt für den Deggendorfer SC. Der Oberligist gewinnt sein Halbfinalspiel gegen den DEL2-Club EC Bad Nauheim mit 5:3 und steht damit im Endspiel des Turniers um den CCM-Cup in Crimmitschau. Der Oberligist ließ dabei nichts anbrennen und führte zwischenzeitlich sogar mit drei Toren Abstand. Nauheims Parker Bowles und der Deggendorfer Marco Baßler lieferten sich eine Auseinandersetzung. Bad Nauheim vergab in der 28. Minute einen Penalty. Im Turnierfinale trifft der DSC am Sonntag auf Gastgeber Eispiraten Crimmitschau.

Die Düsseldorfer EG hat das erste Testspiel nach dem Abstieg aus der DEL gegen die Iserlohn Roosters mit 1:4 verloren. Michael Clarke erzielte das zwischenzeitliche 1:1, doch die nun klassenhöheren Sauerländer gingen nur 26 Sekunden später durch Julian Napravnik erneut in Führung.

Im Finale um den Bodensee-Cup in Kreuzlingen verloren die Augsburger Panther gegen den HC Lugano knapp mit 2:3 nach Penaltyschießen. Riley Damiani und D.J. Busdeker waren für die Schwaben erfolgreich.

Die weiteren Ergebnisse:

Kassel Huskies – Löwen Frankfurt 5:3 (Probonio-Preseason-Cup in Kassel)

Krefeld Pinguine – Gothiques d‘Amiens 6:1

EC Red Bull Salzburg – EHC Red Bull München 2:6 (Red Bull Salute in Zell am See, Spiel um Platz 3)

Schwenninger Wild Wings – Rapperswil-Jona Lakers 1:3 (Bodensee-Cup in Kreuzlingen, Spiel um Platz 3)

Kölner Haie – Slovan Bratislava 3:1 (Energie-Steiermark-Trophy in Graz, Spiel um Platz 3)

Motor Ceske Budejovice – Eisbären Berlin 3:5

Blue Devils Weiden – Heilbronner Falken 6:1

Malmö Redhawks – Graz 99ers 1:2 (Energie-Steiermark-Trophy in Graz, Finale)

EC Bregenzerwald – Stuttgart Rebels 4:3

HC Bozen – Nürnberg Ice Tigers 2:1 (Südtirol Summer Classic in Bozen)

Memminger Indians – Ravensburg Towerstars 5:6 n.V.

Straubing Tigers – HC Pustertal 5:2 (Vinschgau-Cup in Latsch)

EV Zug – Rögle BK 1:4 (Red Bull Salute in Zell am See, Finale)