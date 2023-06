Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Adler Mannheim haben eine der beiden vakanten Co-Trainerpositionen mit Curt Fraser besetzt. Der 65-jährige US-Amerikaner, der auch die kanadische Staatsbürgerschaft besitzt, erhält bei den Adlern einen Einjahresvertrag.

Fraser war selbst Spieler, absolvierte als Stürmer 769 NHL-Partien für Vancouver, Chicago und Minnesota. 1990 beendete Fraser seine aktive Karriere und übernahm den Posten des Co-Trainers bei den Milwaukee Admirals. 1994 bekleidete er dieses Amt beim AHL-Club Syracuse Crunch, ehe er für vier weitere Jahre als Cheftrainer der Orlando Solar Bears fungierte. 1999 stand Fraser schließlich erstmals hauptverantwortlich bei den Atlanta Trashers in der NHL hinter der Bande. Wiederum als Co-Trainer folgten bis 2012 die Stationen New York, St. Louis und Grand Rapids. In dieser Zeit sammelte Fraser zudem internationale Erfahrung als Assistenztrainer der US-Auswahl bei der WM 2001 sowie als Cheftrainer von Belarus 2007 und 2008. Von 2012 bis 2018 war Fraser Co-Trainer in Dallas, ehe er 2018 bei Kunlun Red Star in der KHL als Cheftrainer übernahm.