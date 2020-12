Spiel gegen Mannheim fällt aus – Quotientenregel in der Tabelle

Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf den Spielbetrieb hat, ist angesichts zahlreicher Spielausfälle und Verlegungen in der DEL2 und den beiden Oberligen bereits zu beobachten. Nun hat es auch die Deutsche Eishockey-Liga betroffen. Aufgrund einer Quarantäne ziehen sich die Schwenninger Wild Wings aus dem Magenta-Sport-Cup, dem DEL-Vorbereitungsturnier zurück.

Damit fällt das für Sonntag geplante Spiel zwischen den Schwenninger Wild Wings und den Adlern Mannheim aus. Das Team der Wild Wings belegt derzeit den zweiten Platz der Gruppe B. Wie die DEL mitteilt, kommt bei der Berechnung der Tabelle nun die Quotientenregel zum Tragen. Das bedeutet: Das ausgefallene Spiel wird weder nachgeholt noch gewertet. Die Anzahl der Punkte wird durch die Anzahl der jeweils absolvierten Spiele geteilt.

Wie die Schwenninger mitteilten, gab es positive Testbefunde bei den Spielern Johannes Huß, David Cerny, Emil Kristensen, Tyson Spink, Andreas Thuresson und Jamie MacQueen. Den Spielern geht es der aktuellen Situation entsprechend gut. „Durch die konsequente Anwendung des Hygienekonzepts konnten die aufgetretenen Fälle schnell identifiziert, isoliert und die Nachverfolgung sichergestellt werden. Die weiteren Spieler sowie das Trainerteam der Wild Wings hatte sich bereits vorsorglich in den letzten Tagen in Isolation begeben“, erklären die Wild Wings. Die Quarantäne für das gesamte Team dauert mindestens bis zum 9. Dezember an.

„Es ist für unsere Fans und vor allem für die Spieler und unsere sportliche Leitung sehr schade, dass wir nicht mehr am Magenta-Sport-Cup teilnehmen. Im Vordergrund steht jedoch nun, dass alle wieder gesund werden und wir die Infektionskette unterbrechen und dadurch die anderen Team-Mitglieder und potenzielle Kontaktpersonen schützen“, erklären die Wild Wings.