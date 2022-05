Der Kapitän bleibt an Bord

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Kapitän Constantin Braun wird auch in der kommenden DEL-Saison für die Bietigheim Steelers spielen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler und fünffache Deutsche Meister geht somit in seine zweite Saison im Ellental.

In seinem ersten Jahr unter dem Viadukt gelang dem 34-Jährigen nicht nur der erste Treffer in der Bietigheimer DEL-Geschichte, weitere fünf Treffer und 23 Vorlagen ließ er in seinen 51 Partien im Trikot der Schwaben folgen. Mit 29 Punkten spielte er die bislang beste Hauptrunde seiner Karriere.



Geschäftsführer Volker Schoch: „Eine immens wichtige Personalentscheidung für die Steelers ist getroffen – unser absoluter Leader bleibt uns erhalten. Constantin gibt auf dem Eis und auch in der Kabine den Ton an. Er ist in allen Bereichen ein tolles Vorbild.“

Trainer Daniel Naud: „Constantin ist von Beginn an ein sehr wichtiger Spieler für uns gewesen. Er spielt sowohl in Über- als auch in Unterzahl. Seine Leadership-Mentalität ist ansteckend und hilft jedem Spieler dabei, mit noch mehr Selbstvertrauen aufs Eis zu gehen. Constantin erfüllt seine Rolle als Kapitän zu 100 Prozent.“