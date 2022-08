Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der in Kanada geborene Stürmer Brent Aubin wird in der kommenden Saison nicht zum Kader der Iserlohn Roosters gehören. Der 36-Jährige hat sich entschieden, seinen Traum zu leben und seine Karriere in Frankreich zu beenden.

Selbstverständlich hätte für Aubin auch die Möglichkeit bestanden, die kommende Spielzeit bei den Iserlohn Roosters zu verbringen, insbesondere die Situation um seinen deutschen Pass, der gegebenenfalls seine Gültigkeit verlieren könnte, macht das allerdings zu einer besonderen Herausforderung für alle Beteiligten. „Wir haben das in den zurückliegenden Tagen sehr intensiv diskutiert und alle gemeinsam im Sinne von Brents Familie entschieden. Insbesondere die drei Töchter brauchen eine Heimat, persönlich und schulisch, deshalb haben wir uns darauf verständigt, Brents Vertrag aufzulösen“, unterstreicht Roosters-Manager Christian Hommel. Sportlich und menschlich bedauern die Sauerländer, in der kommenden Saison nicht mit Aubin planen zu können. „Brents Abschied, der Abschied eines Publikumslieblings, tut immer weh. Wir alle am Seilersee wünschen ihm und seiner Familie von Herzen alles Gute auf dem weiteren Weg“, so Hommel weiter.

Der Sportliche Leiter hat aufgrund der Entwicklungen allerdings in den zurückliegenden Tagen auch nach einem möglichen Neuzugang gesucht und ist auf dem Transfermarkt fündig geworden. Vom Schweizer Zweitligisten EHC Olten wechselt der 29-jährige Colin Smith an den Seilersee.

Smith, der neben der kanadischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt kann von seinen Stationen in Berlin, Ingolstadt und Köln bereits einige DEL-Erfahrungen vorweisen. Der Stürmer wurde 2012 von den Colorado Avalanche gedraftet und absolvierte auch ein NHL-Spiel für Colorado. Insgesamt fünf Jahre spielte der Rechtsschütze in Nordamerika, kam dabei auf 347 AHL-Spiele (208 Punkte). In der DEL lief Smith anschließend 110 Mal auf und erzielte 39 Punkte.

„Wir sind froh, dass wir die Entwicklungen rund um Brents Situation mit dieser Personalie auffangen und unsere Kadertiefe aufrechterhalten können. Colin kennt die Liga und bringt ein hohes Maß an Erfahrungen aus verschiedenen Profiligen mit“, so Hommel zur Neuverpflichtung.

„Natürlich ist mir Iserlohn aus meinen zwei Jahren in der DEL bestens bekannt und ich freue mich darauf, dass es direkt losgeht und ich dem Club hoffentlich direkt weiterhelfen kann“, sagt der Neuzugang.