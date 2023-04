Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Straubing Tigers können die Vertragsverlängerungen von Cody Lampl und Mark Zengerle bekanntgeben. Der Verteidiger Lampl geht damit in seine dritte Saison am Pulverturm, der Angreifer Zengerle geht in seine zweite Spielzeit.

Zur Verlängerung erklärt Jason Dunham: „Mit Cody bleibt ein routinierter Verteidiger in unseren Reihen, der unser Spielsystem und die gesamte Liga bestens kennt. Darüber hinaus setzt sich Cody außerordentlich für unsere Nachwuchsspieler ein. Er und seine Familie sind eine Bereicherung für unseren Club und die ganze Stadt.“ Der Sportliche Leiter der Straubing Tigers ergänzt: „Mark hat uns gezeigt, dass er uns mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner spielerischen Intelligenz enorm hilft. Wir freuen uns, dass er weiterhin bei uns bleiben möchte.“