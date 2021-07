Lesedauer: ca. 1 Minute

​Gemeinsam mit Neuzugang Sami Aittokallio werden Cody Brenner und Leon Doubrawa das Torhüter-Trio beim Aufsteiger Bietigheim Steelers bilden und den Weg mit nach oben in die DEL gehen.

Cody Brenner zu seinem Verbleib: „Ich freue mich riesig, in der kommenden Saison weiter für die Steelers spielen zu dürfen. Nach meiner Verletzung will ich jetzt in der DEL Vollgas geben und den Jungs der nötige Rückhalt sein.“

Trainer Daniel Naud: „Cody hat als einer der besten Torhüter in der DEL2 etabliert, leider hat seine Verletzung ihm die Möglichkeit genommen, dies auch in den Play-offs zu zeigen. Leon hat in der Endrunde sein Potential gezeigt und muss jetzt weiter hart an sich arbeiten. Er ist cool und kann mit Druck umgehen.“