An der Seite von Headcoach Tom Pokel werden auch in der kommenden Saison wieder Rob Leask als Assistenztrainer, Manuel Litterbach als Goalie-Coach sowie Giovanni Willudda als Athletiktrainer stehen.

Damit geht der Trainerstab des niederbayerischen Erstliga-Clubs schon in seine siebte Saison in gleicher Besetzung. Für Rob Leask ist es damit schon die neunte Saison als Co-Trainer bei den Straubing Tigers.

„Unter der Leitung von Tom und Rob hat sich unsere Mannschaft auf einen sehr erfolgreichen Weg begeben, den wir auch in der kommenden Saison gemeinsam fortsetzen möchten. Unser Trainerteam kennt unser System, die Spieler und die Mentalität unserer Organisation natürlich bestens – das macht die hervorragende Zusammenarbeit aus. Ich freue mich, dass alle unsere Coaches weiterhin an Bord bleiben und die Zukunft unseres Clubs mitgestalten“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.

Rob Leask kommentiert seine Vertragsverlängerung wie folgt: „Das Gesamtpaket in Straubing passt einfach. Ich fühle mich hier sehr wohl und auch die Zusammenarbeit zwischen Tom und mir funktioniert super. Wir haben dieselbe Spielidee und daher erhalte ich auch immer mehr Vertrauen und Verantwortung von Tom. Es ist einfach etwas Besonderes, am Pulverturm zu arbeiten und ich freue mich schon darauf, dass wir unsere Ziele in der kommenden Saison wieder anpacken.“