Lesedauer: ca. 1 Minute

​Von den Belleville Senators aus der American Hockey League wechselt der 25-jährige US-Amerikaner Chris Wilkie zu den Bietigheim Steelers. Wilkie ist der zweite Neuzugang bei den Kontingentspielern für die Offensive.

In der abgelaufenen Saison erzielte der 1,83 Meter große und 86 Kilogramm schwere Rechtsschütze in 39 Spielen sieben Treffer und bereitete 14 weitere Tore vor. In der AHL absolvierte der US-Amerikaner insgesamt 61 Spiele und kam dabei auf 35 Punkte (15 Tore). Im Jahr 2015 wurde Chris in der sechsten Runde von den Florida Panthers aus der NHL gedraftet.

Vor seiner Zeit als Profi spielte der aus dem Bundestaat Nebraska stammende Angreifer für die Universität von North Dakota und dem College in Colorado in der hochklassigen Collage-Liga NCAA. 2016 gewann er mit dem Team aus Dakota die Meisterschaft und im Jahr 2020 wurde ins All Star Team gewählt. In seiner Zeit am College erzielte er in 116 Partien 35 Tore und legte 34 Treffer vor.

Wilkie entstammt einer Hockey-Familie. Sein Vater David spielte für die Montreal Canadiens, die Tampa Bay Lightning und die New York Rangers insgesamt 167 Mal in der NHL. Sein jüngerer Bruder Coltan spielt in einer kanadischen Juniorenliga.

Geschäftsführer Volker Schoch: „Für Chris sind die Steelers die erste Station in Übersee. In der AHL hat er gut gescort. Chris ist ein sehr guter Schlittschuhläufer und mit schnellen Händen ausgestattet. Er ist in der Offensive variabel einsetzbar und weiß wo das Tor steht.“

Trainer Daniel Naud: „Chris ist ein sehr schneller Spieler mit Zug zum Tor. Er passt perfekt in unser Spielsystem. Chris ist sowohl in Über- als auch in Unterzahl einsetzbar. Preibo bekommt nun Konkurrenz im Rennen um den schnellsten Spieler im Team.“