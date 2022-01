Lesedauer: ca. 1 Minute

​Corona schlägt mal wieder zu und stoppt das Eishockey. So kann das auf ein Spiel reduzierte Halbfinalduell in der Champions Hockey League zwischen Tappara Tampere und dem EHC Red Bull München auch am 25. Januar nicht stattfinden.

War dir ursprüngliche Absage noch mit der Quarantäne der Münchner begründet, befindet sich nun der 17-malige finnische Meister in Quarantäne und kann daher nicht antreten. „Die CHL prüft derzeit gemeinsam mit den beiden Clubs und anderen Beteiligten, wie das Spiel neu angesetzt werden kann. Weitere Informationen gibt die Champions Hockey League zu gegebener Zeit bekannt“, heißt es in einer Mitteilung der Liga.



In der Deutschen Eishockey-Liga fällt derweil am Freitag die Partie zwischen den Eisbären Berlin und den Straubing Tigers aus. Einige Spieler der Niederbayern wurden positiv getestet, sodass die Partie am morgigen Freitag nicht ausgetragen werden kann.