Cedric Schiemenz hat einen Zwei-Jahres-Vertrag bei den Löwen Frankfurt unterschrieben. Der 25-Jährige kommt von den Iserlohn Roosters und wird den Sturm der Löwen verstärken.

Der gebürtige Berliner punktet mit der Erfahrung aus 226 DEL-Spielen in Iserlohn, Düsseldorf, Schwenningen und Berlin nach Frankfurt. Anfang des Jahres war Schiemenz Teil des DEB-Perspektiv-Teams. Zu Beginn seiner Laufbahn wurde er von den Kitchener Rangers in der OHL gedraftet. Insgesamt kam er in Kanada auf 81 Spiele, ehe er sich in Deutschland etablierte.

In der abgelaufenen Saison stellte Schiemenz im Dienste der Iserlohn Roosters mit 52 DEL-Partien, sieben Toren, elf Vorlagen und 18 Scorerpunkte jeweils persönliche Bestwerte in seiner Karriere auf.

Cedric Schiemenz sagt zu seinem Wechsel nach Frankfurt: „Ich habe mich für die Löwen Frankfurt entschieden, weil mich das Gespräch mit Daniel Heinrizi sofort überzeugt hat. Seine Pläne für mich und für die gesamte Mannschaft haben mir direkt gefallen. Ich freue mich sehr darauf, mindestens zwei Jahre für die Löwen zu spielen und hier etwas aufzubauen. Persönlich habe ich letzte Saison einen guten Schritt nach vorne gemacht und erwarte von mir, meine Leistung nochmal auf ein neues Level zu heben. Ich denke, dass Frankfurt dafür die perfekte Adresse ist. Und mit unserem Kader können wir bestimmt den einen oder anderen überraschen.“

Sportdirektor Daniel Heinrizi: „Cedric ist ein offensiv ausgerichteter Stürmer, der in der vergangenen Saison gezeigt hat, welches Potenzial in ihm steckt. Wir erwarten von ihm nun, mehr Verantwortung zu übernehmen. Er ist ein starker Skater und sieht Freiräume für seine Mitspieler, um diese in Aktion zu setzen. Nicht umsonst wurde er mit der Nominierung für den Perspektivkader der Nationalmannschaft belohnt. Wir freuen uns, ihn in den nächsten beiden Jahren bei uns im Löwen-Rudel zu haben.“