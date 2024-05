Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben mit Sturmtalent Fabian Herrmann einen Wunschspieler verplfichtet, der zuvor in der DEL2 für Bad Nauheim überzeugen konnte.

Mit der Verpflichtung des 22jährigen Außenstürmers Fabian Herrmann haben die Fischtown Pinguins das diesjährige „Wechselkarussell“ um den amtierenden Vizemeister eröffnet.

Herrmann, der als hoch talentiert und sehr spielstark gilt, war in der Riege der U23 Spieler einer der Wunschkandidaten am Bremerhavener Wilhelm-Kaisen-Platz. Daraus machen Bremerhavens ehemaliger Sportchef Alfred Prey wie auch der sich inzwischen in Amt und Würden befindende neue Sportdirektor Sebastian Furchner kein Geheimnis: „Ohne Frage, Fabian stand auf unserer Liste ganz oben und wir glauben, dass es nach seiner erfolgreichen Zeit in Bad Nauheim nun an der Zeit ist, dass er in der Deutschen Eishockey Liga die Chance bekommt, sich auf höherem Niveau zu behaupten. Wir sind fest davon überzeugt, dass er, wenn er diese Herausforderung annehmen kann, unseren Kader sehr gut ergänzen und verstärken wird.“ Erfreut zeigte sich auch Fabian Herrmann über die Chance, an der Unterweser den nächsten Schritt seiner sportlichen Karriere machen zu dürfen. Herrmann: „Natürlich freue ich mich, dass mir die Fischtown Pinguins die Chance gegeben haben, mich in der DEL zu zeigen. Ich weiß, dass die Aufgabe nicht leicht sein wird, aber ich werde alles geben, um das in mich gesetzte Vertrauen zu bestätigen.

Der 174cm große und 70kg schwere Linksschütze entstammt dem Nachwuchs des EV Regensburg, wo er von 2014-2021 seine Entwicklung mit viel Ehrgeiz und Fokus vorangetrieben hat. Unter Trainern wie Igor Pavlov und Stefan Schnabl konnte er schnell beweisen, welch wertvoller Spieler er ist. Igor Pavlov: „Ich kann den Pinguins zu dieser Verpflichtung nur gratulieren.“ Bevor er in der Saison 21/22 den Sprung in die DEL 2 wagte, bekam er in den Auswahlmannschaften des Deutschen Eishockey Bundes in den U16-U18 Nationalmannschaften bereits die Gelegenheit, sich auch auf internationalem Parkett zu beweisen. In drei Spielzeiten in der Wetterau sammelte der Stürmer 82 Scorerpunkte und konnte dabei eindrucksvoll sein Talent unter Beweis stellen.