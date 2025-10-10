Die DEL am Freitag

Bremerhaven verliert Spitzenspiel gegen Mannheim, Iserlohn gewinnt Kellerduell gegen Dresden

10.10.2025, 23:14 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Julian Napravnik von den Iserlohn Roosters ist mit drei Punkten der Mann des Abends für die Sauerländer.

Anzeige

Pinguins Bremerhaven - Adler Mannheim 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

Die Fischtown Pingunins hatten sich bei der Rückkehr ihres Ex-Goalies Maximilian Franzreb an seine alte Wirkungsstätte offenbar sehr viel vorgenommen: Sie gaben weit mehr als 40 Torschüsse ab. Doch die Adler, die ohne den verletzten Tom Kühnhackl antraten, waren effektiver: Aus 19 Torschüssen machten sie bis zur Mitte des Schlussdrittels fünf Treffer. John Gilmour brachte die Kurpfälzer im Powerplay nach gut vier Minuten im Schlussdrittel mit 5:3 in Führung, ehe Nick Mattinen mit dem Empty Netter exakt zweieinhalb vor dem Ende alles klar machte.

Iserlohn Rosters - Dresdner Eislöwen 4:3 (1:2, 2:0, 0:1,1:0) n.V.

Mann des Abends im Kellerduell war Julian Napravnik: Der junge Stürmer der Roosters traf zur Spielmitte im Powerplay zum 2:2-Ausgleich für die Sauerländer und bereitete fünf Minunten später die Führung durch Robin Norell vor. Dresdens Routinier Trevor Parkes glich bei gezogenem Torwart 88 Sekunden vor dem Ende aus für die Sachsen. Doch Daniel Fischbuch - erneut nach Vorarbeit von Julian Napravnik, der in der Partie drei Punkte erzielte - sicherte den Roosters in der Verlängerung den Zusatzpunkt.

Augsburger Panther - Grizzlys Wolfsburg 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) n.V.

Wieder einmal mussten die Fans in Augsburg lange auf Tore warten: Erst nach 41 Spielminuten fiel der erste Treffer. Alex Grenier brachte die Gastgeber in Führung, diese glich Tyler Gaudet gut fünfeinhalb Minuten später im Powerplay aus. In der Overtime sicherte D.J. Busdeker den Schwaben den Zusatzpunkt.

Kölner Haie - ERC Ingolstadt 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Ingolstadts Youngster Edwin Tropmann und die Finnen in Diensten der Haie drückten der Partie zunächst ihren Stempel auf: Tropmann brachte die Gäste nach vier Minuten im Mittelabschnitt nach Treffern von Parker Tuomie für Köln und Myles Powell für Ingolstadt mit 2:1 in Führung. Diese drehten die beiden Finnen Valtteri Kemiläinen und Juhani Tyrväinen für die Rheinländer. Gregor Mac Leod legte zur Mitte des Schlussdrittels den vierten Treffer f ür die Haie nach, ehe erneut Myles Powell in der Schlussphase bei bereits gezogenem Torwart verkürzte. Trotz insgesamt 30 Torschüssen konnten die Oberbayern den Ausgleich aber nicht mehr erzwingen.

Löwen Frankfurt - Eisbären Berlin 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1) n. P.

Nach verkorkstem Saisonstart fangen sich die Löwen: Nach einem 0:2-Rückstand durch die Tore von Markus Vkingstad und Leo Pföderl für die Hauptstädter glichen die Löwen durch Timo Kose und Michael Joyeaux im Schlussdrittel aus und sicherten sich dadurch einen Punkt gegen den amtierenden Deutschen Meister. Im Schusswettbewerb scheiterte Frankfurts Cameron Brace - als Einziger der sechs Schützen - am Ex-Kollegen Jake Hildebrand. Berlins Ty Ronning bekam das Siegtor gutgeschrieben.

Straubing Tigers - Schwenninger Wild Wing 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Der Ex-Münchner Filip Varejcka war der Mann des Abends für die Niederbayern: 128 Sekunden vor dem Ende schoss er das goldene Tor und sicherte den Tigers den Dreier gegen die Wild Wings. Damit belohnte sich Straubing spät für die Dominanz 35:19 Torschüssen.