Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der dritte Spieltag in der Deutschen Eishockey-Liga ging nicht komplett über die Bühne – die Spieler der Bietigheim Steelers und des ERC Ingolstadt mussten unverrichteter Dinge wieder von dannen ziehen, weil die Eisfläche nicht bespielbar war. Eine Entscheidung über Spielwertung oder Neuansetzung wurde noch nicht getroffen.

Derweil sicherten sich die Fischtown Pinguine Bremerhaven durch ein 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gegen die Adler Mannheim die Tabellenführung. Mit Blick auf die Gäste darf langsam, aber sicher von einem Fehlstart gesprochen werden – mit nur einem Zähler stehen die Adler auf Rang 14. Mannheim ging zwar mit 1:0 in Führung, danach jedoch legten stets die Gastgeber vor, für die Markus Vikingstad den Siegtreffer erzielte (62.). Zuvor waren Alexander Friesen, Ross Mauermann und Christian Wejse für Bremerhaven sowie Arkadiusz Dziambor, Matthias Plachta und Jordan Szwarz für Mannheim erfolgreich.



Die Löwen Frankfurt feierten beim 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) über die Iserlohn Roosters ihren ersten Heimsieg seit dem Aufstieg. Dominik Bokk legte das 2:0 für die Hessen vor, ehe Eric Cornel der Anschlusstreffer für die Sauerländer gelang. Dann zog Frankfurt durch Rylan Schwartz und Carter Rowney – Letzterer traf gar in Unterzahl – auf 4:1 davon. Colin Ugbekile für Iserlohn und Brendan Ranford per Empty-Netter für die Löwen stellten den Endstand her.

Die Kölner Haie waren bereits unter der Woche im Einsatz, als sie mit 3:2 nach Verlängerung gegen Wolfsburg erfolgreich waren. Am Freitag jedoch gewannen die Nürnberg Ice Tigers ihr Heimspiel gegen den KEC mit 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). Ryan Stoa und Tyler Sheehy legten für die Franken vor; Köln glich jeweils durch Alexander Oblinger und Mark Olver aus. Dann jedoch entschieden Gregor MacLeod und Danjo Leonhardt die Partie für Nürnberg.

Die Eisbären Berlin haben ihr erstes Heimspiel in dieser Saison mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) nach Penaltyschießen gegen die Grizzlys Wolfsburg verloren. Erst in der 50. Minute endete die Torflaute, als Jean-Christophe Beaudin die Niedersachsen in Führung brachte. Marcel Barinka gelang in der 57. Minute der Ausgleich – mehr Treffer fielen bis zur 65. Minute aber nicht mehr. Im Penaltyschießen entschied Darren Archibald die Partie zugunsten der Gäste.

Die Schwenninger Wild Wings brachten den Straubing Tigers mit einem 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) die erste Saisonniederlage bei. Die Führung der Hausherren, für die Tylor Spink und Sebastian Uvira verantwortlich zeichneten, glichen die Niederbayern in Person von Travis St. Denis und Jason Akeson aus. In der 56. Minute markierte Ville Lajunen den Siegtreffer für Schwenningen.

Schon am Donnerstag hatte der EHC Red Bull München mit 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) gegen die Augsburger Panther gewonnen. Es trafen Yasin Ehliz (2), Ben Street, Austin Ortega, Patrick Hager und Ryan McKiernan.