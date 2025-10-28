ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
DEL Kompakt am Dienstag

Bremerhaven beendet Augsburger Siegesserie - Köln siegt in Iserlohn

Lesedauer: 2 Minuten
Gregor MacLeod traf doppelt für die Kölner Haie und war damit der Matchwinner für den 3:1-Sieg in Iserlohn. (Foto: dpa/picture alliance)

Während Augsburg nach sieben Siegen erstmals wieder verliert, landen Wolfsburg und Köln wichtige Erfolge.

Augsburger Panther - Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Bremerhaven hat den Höhenflug der Augsburger Panther von sieben Siegen in Folge beendet. Ludwig Bystrom brachte die Gäste nach nur 100 Sekunden in Führung. Miha Verlic erhöhte zur Spielmitte auf 2:0, bevor ein Doppelschlag innerhalb von 18 Sekunden durch die beiden US-Boys Ross Mauerman und Andy Miele für die Vorentscheidung sorgte. Zwar verkürzten die Panther durch Donald Busdeker und Joseph Cramarossa innerhalb von 45 Sekunden noch auf 2:4, doch Nino Kinder setzte den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand. 

Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull München 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Einen wichtigen Sieg feierte Wolfsburg vor heimischer Kulisse gegen München. Nachdem die Gäste aus Bayern mit 2:1 im zweiten Abschnitt in Front gingen, drehten die Grizzlys im Anschluss so richtig auf. Drei unbeantwortete Tore sorgten bis zur 50. Minute für eine 4:2-Führung. Mehr als der Anschlusstreffer fünf Sekunden vor der Schlusssirene sollte München nicht mehr gelingen. Der US-Amerikaner Matt White war mit zwei Treffern einer der Sieggaranten für die Niedersachsen, für die es erst der zweite Erfolg aus den vergangenen acht Partien war. 

Iserlohn Roosters - Kölner Haie 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Einen kohärent umkämpften Sieg feierte Köln in Iserlohn. Matchwinner war Haie-Stürmer Gregor MacLeod der die Tore zum 1:0 und 3:1-Endstand selbst erzielte und den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 von Patrick Russell vorbereitete. Julian Napravnik verkürzte für die Roosters zum 1:2 - Köln brachte den Sieg erst in der Schlussminute durch einen Emptynetter unter Dach und Fach. 

DEL
