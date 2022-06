Lesedauer: ca. 1 Minute

Der 33-jährige Flügelstürmer, zuletzt beim ERC Ingolstadt unter Vertrag, wird auch in der kommenden Saison in der DEL auflaufen.

Bei seinen bisherigen 98 Einsätzen in Deutschlands Eliteliga verbuchte der Linksschütze 61 Scorerpunkte. Mit mehr als 450 Spielen in der AHL und zwei Auftritten für die Vancouver Canucks in der NHL, sowie Stationen in Russland und Finnland hat Brandon DeFazio eine beachtliche Vita vorzuweisen.

„Brandon ist ein großer und physisch starker Stürmer, der weiß, wie man Tore schießt und wo man sich aufhalten muss, um in guten Positionen angespielt zu werden. Er ist ein absoluter Teamplayer, der sich in jeder Phase für seine Mannschaft auf dem Eis einsetzt. Mit seinem konstanten Scoring in den letzten Jahren stellt er eine sehr gute Verpflichtung für uns dar“, beschreibt Wild Wings Headcoach Harold Kreis seinen neuen Spieler.