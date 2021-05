Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Björn Krupp kehrt ein Publikumsliebling zu den Grizzlys Wolfsburg zurück. Der 30-jährige Verteidiger wechselt von den Adlern Mannheim in den Allerpark und erhält einen Vertrag für die kommenden drei Spielzeiten bis 2024.

Während der Saison 2014/15 war der Linksschütze zunächst per Leihe von den Kölner Haien in die Autostadt gewechselt und im Anschluss daran fest verpflichtet worden. Bis 2019 absolvierte Krupp 271 Spiele in Schwarz-Orange (vier Tore, 30 Assists) und wurde 2016 sowie 2017 mit den Grizzlys deutscher Vizemeister. Zu einem seiner größten sportlichen Erfolge zählt der Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018.

Auch in der Champions Hockey League kam er für die Niedersachsen zum Einsatz und wurde zudem deutscher Nationalspieler, ehe es den in den USA geborenen Verteidiger zu den Adlern aus Mannheim zog. Dort stand er zwischen 2019 und 2021 in zwei Spielzeiten insgesamt 75 Mal auf dem Eis (drei Tore, vier Assists), doch nun steht die Rückkehr nach Wolfsburg an.

„Wir freuen uns sehr, dass Björn den Weg zurück nach Wolfsburg gefunden hat. Wir hatten sehr gute Gespräche, in denen er uns deutlich gezeigt hat, dass er den Weg der Grizzlys wieder mitgehen möchte. Sportlich als auch menschlich passt ‚Krupper‘ perfekt in unser Team, davon konnten wir uns bekanntlich schon in der Vergangenheit überzeugen“, erklärt Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.