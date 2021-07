Lesedauer: ca. 1 Minute

Aus der ersten finnischen Liga wechselt der 28-jährige Torhüter Sami Aittokallio ins Ellental. Der in Tampere geborene Linksfänger besitzt mit ca. 86Kg, verteilt auf eine Körpergröße von 1.88m Gardemaße und soll dem Team den nötigen Rückhalt in der ersten Saison in der DEL geben.

Die letzten drei Jahre spielte Sami in der „Liiga“, der Eliteliga Finnlands. Der ehemalige Jugendnationalspieler war zudem in der ersten Liga Tschechiens aktiv, sowie drei Jahre in der American Hockey League (AHL). Im Jahr 2010 wurde er von der Colorado Avalanche in der vierten Runde gedrafted und spielte insgesamt zweimal in der NHL, der stärksten Liga der Welt. In der AHL absolvierte er 79 Spiele und kam dabei auf eine sehr starke Fangquote von über 90% und einem Gegentorschnitt von 2,87. Im Jahr 2016 unterlag er mit seinem Team Kärpät Oulu (Finnland) im Finale der Champions Hockey League den Schweden aus Göteborg knapp mit 1:2. Sami bringt geballte Erfahrung mit nach Bietigheim und wird zukünftig mit der Nummer 88 auflaufen.

Der Torhüter zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr darauf in Zukunft für die Steelers spielen zu können und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Ich hoffe, dass die Welt wieder zurück zur Normalität findet und wir Eishockey so genießen können, wie es sein soll – GEMEINSAM.“

Geschäftsführer Volker Schoch zur Verpflichtung von Sami: „Für uns ist die Position des Torhüters eine Schlüsselposition. Mit Sami haben wir einen Torwart gefunden, der sportlich als auch menschlich zu uns passt. Er soll uns dabei helfen, Spiele zu entscheiden. Sami hat bereits bei anderen Clubs gezeigt, was er kann und wie stark er ist.“

Assistenzcoach und Torhüter-Trainer Fabian Dahlem: „Es ist uns gelungen mit Sami einen erfahrenen Goalie im besten Alter zu verpflichten, der in unterschiedlichen Ligen immer auf hohem Level gespielt hat. Mit seiner Persönlichkeit, seiner Art des Goaltendings, seiner Größe und seinen technischen Fähigkeiten passt er sehr gut zum Team der Steelers und unseren beiden Torhütern Cody Brenner und Leon Doubrawa."