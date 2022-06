Lesedauer: ca. 1 Minute

​Vom slowakischen Erstligisten HC Banska Bystrica wechselt der 27-jährige US-Amerikaner Chase Berger zu den Bietigheim Steelers.

Der 1,83 Meter große und 88 Kilogramm schwere Center konnte bei den Slowaken in der vergangenen Spielzeit in insgesamt 55 Spielen 24 Tore erzielen und 27 weitere Treffer vorbereiten.

Berger wurde in St. Louis im Bundesstaat Missouri geboren. Er lief für das Juniorenteam Tri-City Storm auf, das in der wichtigsten Juniorenliga der USA spielt – der United States Hockey League. Von dort aus ging es für den Linksschützen aufs College. Für die Penn State University spielte Berger insgesamt über drei Jahre und konnte dabei in 154 Spielen 51 Tore und 67 Assists verbuchen. Berger schaffte nach seiner Zeit am College den Sprung in die zweithöchste Liga Nordamerikas problemlos. In der American Hockey League spielte er über zwei Jahre für das Farmteam der Pittsburgh Penguins, die Wilkes-Barre/Scranton Penguins. In seinen 88 Spielen traf er sechsmal und legte 13 Tore vor. Im Sommer 2021 entschloss er sich, Nordamerika zu verlassen, und heuerte in der Slowakei an.

Geschäftsführer Volker Schoch: „Mit der Verpflichtung von Chase Berger haben wir unsere Kaderplanung für die anstehende Saison abgeschlossen. Seine Stärke am Bully und seine Torgefährlichkeit sollen unsere Offensive noch unberechenbarer machen.“

Trainer Daniel Naud: „Chase ist ein echter Zwei-Wege-Mittelstürmer, der sehr stark am Bully ist. Er findet schnell den freien Mitspieler und kann die Scheibe sehr gut laufen lassen. Er bringt eine sehr gute Einstellung mit, nicht umsonst wurde er gleich in seinem ersten Jahr in Europa zum Assistenzkapitän gewählt.“