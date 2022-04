Lesedauer: ca. 1 Minute

Ein weiterer wichtiger Faktor für den Klassenerhalt wird auch in der kommenden Saison alles für den Verbleib in der Liga tun, denn der 32-jährige US-Amerikaner wird auch ab August wieder die Defensiven der Gegner durcheinanderwirbeln.

Mit 15 Toren und 32 Assists spielte C.J. eine herausragende erste Saison in der DEL und will an dieser Leistung anknüpfen. Er wird in sein drittes Jahr im Ellental gehen und konnte in seinen bislang 103 Spielen insgesamt 30 Treffer erzielen und weitere 67 Tore vorlegen.

Geschäftsführer Volker Schoch: „Wir sind froh, dass C.J. nun in seine zweite DEL Saison mit uns gehen wird. Seine Vorlagen und sein Spielwitz sollen uns auch in der neuen Saison helgen, unser Ziel zu erreichen.“

C.J. Stretch: „Ich freue mich sehr, eine weitere Saison für die Steelers spielen zu können. Die ganze Organisation, die Fans sowie die Stadt haben mich und meine Frau super aufgenommen. Ich bin sehr stolz darauf, ein Teil des Teams gewesen zu sein, welches die Meisterschaft in der DEL2 gewonnen, und den Klassenerhalt in der PENNY DEL geschafft hat. Ich bin bereit zurückzukommen und werde mithelfen allen zu zeigen, dass wir in die erste Liga gehören.“

Trainer Daniel Naud: „C.J. hat sich schnell an die PENNY DEL angepasst. Er ist sehr stark am Bully und findet immer den freien Mann. Er hat viel an seinem Defensivspiel gearbeitet und sich in diesem enorm verbessert.“