​Ein Torspektakel in Straubing, ein Bietigheimer Überraschungssieg gegen Mannheim – das sind zwei der Schlussakkorde des letzten Spieltags der Deutschen Eishockey-Liga im Jahr 2021.

Die zuvor gute Phase der Kölner Haie scheint vorbei zu sein. Nachdem die Domstädter lange Zeit einen Sieg an den anderen gereiht hatten, sind sie nun aus den Top 6 herausgefallen. Grund dafür ist der aktuelle 8:4-Sieg der Straubing Tigers gegen den KEC. Erstaunlich genug: In der 32. Minute gingen die Gäste noch mit 4:3 in Führung, ehe die Niederbayern fünfmal in Folge erfolgreich waren.



Auch beim EHC Red Bull München läuft es nach wie vor nicht rund. So unterlag das Team den Iserlohn Roosters mit 3:4 nach Penaltyschießen. Immerhin moralisch sind die roten Bullen noch gut drauf, denn 22 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit erkämpften sich die Gastgeber den Ausgleich und damit den Punktgewinn. Iserlohn hatte schon mit 3:0 geführt.

Für die Düsseldorfer EG, die nun zumindest bis zum 5. Januar durchschnaufen kann, setzte es die fünfte Niederlage in Serie. Zwar kamen die Gäste im Schlussdrittel zu einer Aufholjagd, doch das starke Mitteldrittel brachte den Fischtown Pinguins Bremerhaven den letztlich verdienten 3:2-Sieg.

Ein bemerkenswertes Spiel legten die Bietigheim Steelers aufs Eis. Denn gegen die Adler Mannheim lag der Aufsteiger schon mit 1:4 hinten, drehte die Partie aber mit vier Treffern im Schlussabschnitt zum 5:4-Sieg. Die Krefeld Pinguine besiegten die Nürnberg Ice Tigers mit 3:2 nach Verlängerung – Lucas Lessio beendete die Overtime schon nach 30 Sekunden. Zudem setzten sich die Grizzlys Wolfsburg mit 5:3 beim ERC Ingolstadt durch.

Die Spiele am Donnerstag:

EHC Red Bull München – Iserlohn Roosters 3:4 (0:2, 1:1, 2:0, 0:1) n.P.

Tore: München: Parkes (2), Gogulla – Iserlohn: Broda, Acolatse, Cornel, Bailey.

ERC Ingolstadt – Grizzlys Wolfsburg 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Tore: Ingolstadt: Pietta, DeFazio, Bourque – Wolfsburg: Mingoia (2), Murray, Pfohl, Machacek.

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Düsseldorfer EG 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Tore: Bremerhaven: Andersen, Moore, Dietz – Düsseldorf: Barta, Svensson.

Straubing Tigers – Kölner Haie 8:4 (3:2, 2:2, 3:0)

Tore: Straubing: Brunnhuber, Connolly, Akeson (je 2), Brandt, Mouillierat – Köln: Matsumoto (3), Oblinger.

Krefeld Pinguine – Nürnberg Tice Tigers 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) n.V.

Tore: Krefeld: Sabolic, Niederberger, Lessio – Nürnberg: Reimer, Sheehy.

Bietigheim Steelers – Adler Mannheim 5:4 (1:1, 0:3, 4:0)

Tore: Bietigheim: Smereck (2), Stretch, Sheen, Ranford – Mannheim: Dawes (2), Krämmer, Wolf.