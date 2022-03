Die DEL am Sonntag

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Schlussspurt in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey-Liga. Die Punktspielphase endet am kommenden Wochenende – und nun sortieren sich die Mannschaften in Richtung Play-offs, Pre-Play-offs und Klassenerhalt. Allerdings bleibt das Ganze ein wenig unübersichtlich, da nicht alle Spiele ausgetragen werden können und daher der Punktquotient zum Einsatz kommen muss.

Klar ist aber nun auch rechnerisch, dass der Aufsteiger der vergangenen Saison, die Bietigheim Steelers, dem Abstieg entkommen sind. Der Klassenerhalt ist sicher. Dabei reichte bereits der Punktgewinn gegen das Schlusslicht aus Krefeld, das weiterhin massiv vom Gang in die DEL2 bedroht ist – trotz des Erfolgs nach Penaltyschießen. Auch die Play-off-Platzierungen sind noch nicht fix. Beispielsweise muss die Düsseldorfer EG nach der überraschend deutlichen Niederlage in Schwenningen auch weiterhin um die Saisonverlängerung bangen. Apropos überraschend deutlich: Der EHC Red Bull München besiegte den ERC Ingolstadt mit 9:1. Und es wäre sogar noch genügend Zeit für die Herstellung eines zweistelligen Resultats übrig gewesen. Wie gut die Straubing Tigers drauf sind, zeigte das Spiel bei den Eisbären Berlin: Die Hausherren führten nach 40 Minuten mit 3:1, unterlagen den Niederbayern aber noch mit 3:6.



Die Spiele am Sonntag:

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Adler Mannheim 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Tore: Bremerhaven: Dietz (2), Urbas, Andersen.

Schwenninger Wild Wings – Düsseldorfer EG 5:2 (3:0, 2:1, 0:1)

Tore: Schwenningen: Tylor Spink (2), Tyson Spink, Görtz, Turnbull – Düsseldorf: Eder, Proft.

Eisbären Berlin – Straubing Tigers 3:6 (0:1, 3:0, 0:5)

Tore: Berlin: Byron, Fiore, Noebels – Straubing: Elsner (2), Leier, Tuomie, Akeson, Mouillierat.

Augsburger Panther – Grizzlys Wolfsburg 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Tor: Wolfsburg: Button.

EHC Red Bull München – ERC Ingolstadt 9:1 (1:0, 6:1, 2:0)

Tore: München: Parkes, Smith (je 2), Ortega, Hager, Lutz, Gogulla, Street – Ingolstadt: Hüttl.

Bietigheim Steelers – Krefeld Pinguine 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) n.P.

Tore: Bietigheim: Naud – Krefeld: Lessio, Bracco.