Lesedauer: ca. 1 Minute

​Vom HC Innsbruck aus der ICEHL verpflichten die Bietigheim Steelers den 32-jährigen Torhüter Tom McCollum.

Der 1,88 Meter große und rund 100 Kilogramm schwere US-Amerikaner spielte in den beiden letzten Jahren in der höchsten Liga Österreichs. Bevor McCollum im Sommer 2020 nach Europa wechselte, sammelte der Linksfänger jede Menge Erfahrung in den besten Ligen Nordamerikas.



Für die Detroit Red Wings aus der NHL absolvierte er drei Spiele. In der American Hockey League lief er 354 Mal auf. Im Jahr 2013 gewann er mit den Grand Rapids Griffins den Calder Cup.

Geschäftsführer Volker Schoch zum neuen Goalie: „Mit Tom McCollum wollen wir die Position des Torhüters absichern. Im anstehenden Endspurt um den Klassenerhalt wollen wir diese wichtige Position stabilisieren. Tom hat zudem in Innsbruck eine gute Saison gespielt. Unser Team hat schon oft gezeigt was möglich ist, wenn wir unserem System treu bleiben, den Kampf annehmen und Charakter zeigen. Ich freue mich auf eine spannende Saisonendphase.“