Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 24-jährige Verteidiger Jalen Smereck wechselt vom HC Donbass Donezk aus der 1. ukrainischen Liga zu den Bietigheim Steelers in die DEL.

Für den ukrainischen Meister spielte Smereck fünfmal und konnte dabei vier Punkte erzielen (ein Tor). In der Champions Hockey League brachte es der 1,83 Meter große Abwehrspieler auf zwei Vorlagen in fünf Spielen. Nachdem der US-Amerikaner während eines Spiels von seinem Gegenspieler rassistisch beleidigt wurde, verließ er die Liga.



Der in Detroit geborene Linksschütze spielte vor seinem Wechsel nach Europa sowohl in der American Hockey League als auch der ECHL. In der AHL spielte er für die Tucson Roadrunners insgesamt 67 Mal und kam dabei auf 14 Punkte (vier Tore). Die Roadrunners sind das Farmteam der Arizona Coyotes aus der NHL. In der ECHL scorte er in seinen 59 Spielen 48 Mal (acht Tore). 2019 wurde er ins All Star Team der ECHL berufen.

Geschäftsführer Volker Schoch: „Jalen soll unserer Verteidigung noch mehr Sicherheit und Tiefe geben. Er kommt zu uns, um wieder mit Freude Eishockey spielen zu können. Trotz seines noch jungen Alters sehen wir ihn in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Seine Persönlichkeit sowie sein Charakter passen hervorragend zu unserer Philosophie.“

Trainer Daniel Naud: „Jalen ist ein läuferisch starker Verteidiger, der sehr gut in unser System passt. Wir hatten ihn bereits im Sommer auf dem Schirm, das hat uns die Verpflichtung jetzt viel leichter gemacht. Er passt zudem charakterlich zu 100 Prozent in diese Mannschaft.“